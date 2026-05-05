УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Объявление о назначении тренера ожидается 6 мая
Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось со следующим главным тренером сборной Украины.
Команду возглавит итальянский специалист Андре Мальдера. Утром 5 мая Мальдера уже отправился в Украину. УАФ планирует объявить о назначении главного тренера сборной Украины уже в среду, 6 мая.
Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
