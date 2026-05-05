  4. УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
05 мая 2026, 23:48 | Обновлено 06 мая 2026, 00:44
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны

Объявление о назначении тренера ожидается 6 мая

УАФ. Андреа Мальдера

Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось со следующим главным тренером сборной Украины.

Команду возглавит итальянский специалист Андре Мальдера. Утром 5 мая Мальдера уже отправился в Украину. УАФ планирует объявить о назначении главного тренера сборной Украины уже в среду, 6 мая.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
Эх , а дед так наделся что сможет огурцы покупать в магазине , а не выращивать их на огороде ! 
Передайте Мирону Богдановичу наші вітання із заслуженим відпочинком 
Знову по блату
Я так розумію, що цей тренер був завжди чимось помічником?
Краще б Фонсеку, чи Йовічівеча, а так кум сват,брат і надалі рішає,постпвили вигідгого самим собі.Нічого в країні не змінюється нажаль.
