Украинский легионер хочет играть за сборную, но может сменить гражданство

Украинский голкипер Максим Воронов рассказал, что уже на следующий год может получить бразильский паспорт, но стремится выступать за сборную Украины.

– Не могу не затронуть тему сборной Украины, к которой ты вызывался на уровне U-20. За тобой следят?

– Думаю, да. После того, как я получил травму, со мной связывался Дмитрий Станиславович Михайленко, интересовался моим здоровьем. Он сказал, что я на радаре.

– В свое время ты говорил, что если не придет вызов в сборную Украины, есть вероятность того, что ты можешь изменить гражданство. Этот вопрос отпал?

– В следующем году я уже могу получить бразильский паспорт. Да, на эту тему были разговоры, но пока без конкретики. Я хочу выступать за сборную Украины, – сказал Максим.