  4. Украинский легионер хочет играть за сборную, но может сменить гражданство
05 мая 2026, 08:51 |
Украинский легионер хочет играть за сборную, но может сменить гражданство

Максим Воронов заявил о желании выступать за «сине-желтых»

УАФ. Максим Воронов

Украинский голкипер Максим Воронов рассказал, что уже на следующий год может получить бразильский паспорт, но стремится выступать за сборную Украины.

– Не могу не затронуть тему сборной Украины, к которой ты вызывался на уровне U-20. За тобой следят?

– Думаю, да. После того, как я получил травму, со мной связывался Дмитрий Станиславович Михайленко, интересовался моим здоровьем. Он сказал, что я на радаре.

– В свое время ты говорил, что если не придет вызов в сборную Украины, есть вероятность того, что ты можешь изменить гражданство. Этот вопрос отпал?

– В следующем году я уже могу получить бразильский паспорт. Да, на эту тему были разговоры, но пока без конкретики. Я хочу выступать за сборную Украины, – сказал Максим.

Максим Воронов сборная Украины по футболу Дмитрий Михайленко Украинская ассоциация футбола смена гражданства Атлетико Паранаэнсе чемпионат Бразилии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий
