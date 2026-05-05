Украинский легионер хочет играть за сборную, но может сменить гражданство
Максим Воронов заявил о желании выступать за «сине-желтых»
Украинский голкипер Максим Воронов рассказал, что уже на следующий год может получить бразильский паспорт, но стремится выступать за сборную Украины.
– Не могу не затронуть тему сборной Украины, к которой ты вызывался на уровне U-20. За тобой следят?
– Думаю, да. После того, как я получил травму, со мной связывался Дмитрий Станиславович Михайленко, интересовался моим здоровьем. Он сказал, что я на радаре.
– В свое время ты говорил, что если не придет вызов в сборную Украины, есть вероятность того, что ты можешь изменить гражданство. Этот вопрос отпал?
– В следующем году я уже могу получить бразильский паспорт. Да, на эту тему были разговоры, но пока без конкретики. Я хочу выступать за сборную Украины, – сказал Максим.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яремчук и Эндрик демонстрируют выдающуюся игру за «Лион»
Президент киевлян вспомнил, как продавал Миколенко