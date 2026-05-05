Англия
У кого 9.6? Стала известна оценка Миколенко за сенсацию против Ман Сити

Матч завершился со счетом 3:3

В понедельник, 4 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и завершилась ничьей со счетом 3:3.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч, но не сумел отличиться результативными действиями.

Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 6.3 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой по его команде.

Лучшим игроком встречи был признан вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку, который оформил дубль и получил оценку 9.6.

Оценки игроков за матч Эвертон – Манчестер Сити:

Дмитрий Вус
По-перше, у нього оцінка 6.5
Очі розкрийте! 
 По-друге, незрозуміло чому така низька оцінка.
