  4. Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Мы знаем, что стоит на кону»
05 мая 2026, 03:23
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Мы знаем, что стоит на кону»

Нападающий «Арсенала» поделился ожиданиями от матча против «Атлетико»

УЕФА. Виктор Дьекереш

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьекереш поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (первая игра – 1:1):

«Играть этот матч на своем поле – это невероятное ощущение. Мы понимаем, что поставлено на карту, и, конечно, у нас есть отличная возможность завтра провести великолепный матч и насладиться им вместе с болельщиками, но все это мы должны сделать на поле. И, конечно, благодаря нашей невероятной поддержке, я думаю, это может стать замечательным вечером.

Думаю, в раздевалке царит хорошее настроение. Мы с нетерпением ждем каждой следующей игры, так что остается только подготовиться и продемонстрировать эту энергию на поле.

Я уже играл в таких матчах и переживал моменты, когда победа была чрезвычайно важна, как, например, месяц назад в составе национальной сборной, когда нам нужно было выиграть, чтобы пройти на чемпионат мира.

Я думаю, что завтра будет еще один важный матч, и я считаю, что это просто прекрасная возможность и удивительная ситуация — иметь такую возможность.

Я думаю, что это будет тяжелый матч, как и в Мадриде. Я считаю, что у «Атлетико» отличная команда, у них много атакующих качеств, и мы знаем, что они опасны в атаке, поэтому, конечно, мы должны хорошо справиться с этой частью, а затем делать то, что у нас хорошо получается, когда мяч у нас.

Конечно, ты хочешь забивать голы, поэтому я думаю, что достичь 20 голов за сезон — это хорошо, но самое важное еще впереди в этом месяце, поэтому нам придется выполнять свою работу и посмотреть, куда это нас приведет в этом месяце».

Матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в 22:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
