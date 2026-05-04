Челси впервые с 1993 года проиграл шесть матчей подряд в АПЛ

Лондонский Челси проиграл шесть матчей подряд в АПЛ.

В этот раз «синие» уступили дома Ноттингем Форест в матче 35-го тура сезона 2025/26.

Проигрышная серия Челси в АПЛ (6)

Челси – Ноттингем Форест – 1:3

Брайтон – Челси – 3:0

Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1

Челси – Манчестер Сити – 0:3

Эвертон – Челси – 3:0

Челси – Ньюкасл Юнайтед – 0:1

Последний раз Челси проигрывал 6 матчей подряд в АПЛ еще в 1993 году.