Англия04 мая 2026, 22:14 | Обновлено 04 мая 2026, 22:15
127
2
Челси впервые с 1993 года проиграл шесть матчей подряд в АПЛ
На этот раз лондонцы уступили дома Ноттингем Форест
04 мая 2026, 22:14 | Обновлено 04 мая 2026, 22:15
127
Лондонский Челси проиграл шесть матчей подряд в АПЛ.
В этот раз «синие» уступили дома Ноттингем Форест в матче 35-го тура сезона 2025/26.
Проигрышная серия Челси в АПЛ (6)
- Челси – Ноттингем Форест – 1:3
- Брайтон – Челси – 3:0
- Челси – Манчестер Юнайтед – 0:1
- Челси – Манчестер Сити – 0:3
- Эвертон – Челси – 3:0
- Челси – Ньюкасл Юнайтед – 0:1
Последний раз Челси проигрывал 6 матчей подряд в АПЛ еще в 1993 году.
Worrying times for Chelsea. pic.twitter.com/m3THySUmib— Match of the Day (@BBCMOTD) May 4, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 мая 2026, 21:20 6
Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью
Футбол | 04 мая 2026, 20:41 0
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест»
Футбол | 04.05.2026, 08:02
Бокс | 04.05.2026, 07:20
Футбол | 04.05.2026, 20:12
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Миша там лучший был. Теперь играть некому)
Але ж забили перший гол за 6 матчів, отже прогрес є! Можна ще пару лярдів витратити
Популярные новости
04.05.2026, 06:12 5
04.05.2026, 11:30 21
02.05.2026, 20:11 2
03.05.2026, 07:52 3
03.05.2026, 05:42
04.05.2026, 07:35 11
03.05.2026, 06:32 1
02.05.2026, 16:00 74