«Этот дешевле»: Симеоне пошутил перед игрой с Арсеналом

Перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне серьезно отвечал на вопросы журналистов. Вдруг аргентинский специалист оживился и пошутил на просьбу сравнить отели, которые выбрала команда перед играми с «канонирами» 21 октября и 5 мая по ходу одного и того же сезона.

«Сменили отель из-за суеверия? Нет, этот просто дешевле», – пошутил Симеоне и заразительно расхохотался.

На этапе лиги «матрасники» были разгромлены «Арсеналом» (0:4).