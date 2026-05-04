Лига чемпионов04 мая 2026, 22:11 |
561
0
«Этот дешевле»: Симеоне пошутил перед игрой с Арсеналом
Диего Симеоне ответил на вопрос об отеле
04 мая 2026, 22:11 |
561
0
Перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне серьезно отвечал на вопросы журналистов. Вдруг аргентинский специалист оживился и пошутил на просьбу сравнить отели, которые выбрала команда перед играми с «канонирами» 21 октября и 5 мая по ходу одного и того же сезона.
«Сменили отель из-за суеверия? Нет, этот просто дешевле», – пошутил Симеоне и заразительно расхохотался.
На этапе лиги «матрасники» были разгромлены «Арсеналом» (0:4).
Читайте также:СИМЕОНЕ: «Этот игрок Арсенала просто ждёт, чтобы упасть»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 1
Михаил решил не делать никаких заявлений
Футбол | 04 мая 2026, 13:53 8
Арина Евдокименко на высоте
Бокс | 04.05.2026, 07:20
Футбол | 04.05.2026, 12:10
Футбол | 04.05.2026, 20:33
Комментарии 0
Популярные новости
03.05.2026, 07:22 4
03.05.2026, 05:42
03.05.2026, 19:58 253
03.05.2026, 09:27 8
02.05.2026, 16:57 1
03.05.2026, 08:36 8
04.05.2026, 07:35 11
02.05.2026, 16:00 74