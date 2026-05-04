  4. Экс-звезда Ливерпуля: «Челси – клуб-развалина»
04 мая 2026, 21:38 |
Экс-звезда Ливерпуля: «Челси – клуб-развалина»

Джейми Каррагер шокирован тем, во что превратился «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Бывший лидер «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал игру «Челси» в домашнем матче с «Ноттингем Форест» (1:3).

«Это шокирует, и это исходит сверху. Сегодня на поле пять или шесть действительно первоклассных игроков, и их обыграла вторая команда «Ноттингем Форест».

Менее 12 месяцев назад они разносили «ПСЖ» в пух и прах. Между игроками и персоналом, игроками и болельщиками нет никакой связи. В каком-то смысле это хорошо, потому что это говорит о том, что футбол – это не только трата денег, покупка игроков и постоянная текучка кадров. Это создание сплоченности, а здесь ее нет. Сейчас они выглядят как разваливающийся футбольный клуб».

«Челси» не проигрывал в шести матчах чемпионата подряд с 1993 года. «Синие» идут на девятом месте и рискуют остаться без еврокубков.

