Где смотреть онлайн матч Ла Лиги Барселона – Реал
Встреча состоится 10 мая в 22:00
В воскресенье, 10 мая, состоится главный матч 35-го тура испанской Ла Лиги – в «Эль Класико» сойдутся «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Поединок примет стадион Камп Ноу в Барселоне, а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Каталонцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 88 очков и опережая мадридцев на 11 баллов. В случае, если хозяева избегут поражения, они досрочно оформят чемпионство сезона-2025/26.
Посмотреть матч в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.
