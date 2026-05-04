Чемпионат Италии
Кремонезе
04.05.2026 19:30 – FT 1 : 2
Лацио
04 мая 2026, 21:53 | Обновлено 04 мая 2026, 22:17
Лацио вырвал победу над аутсайдером чемпионата Италии

«Кремонезе» в родных стенах чуть не дал «орлам» выйти победителем противотояния

Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио

В понедельник, 4 мая, состоялся поединок 35-го тура итальянской Серии А между «Кремонезе» и «Лацио».

Поединок принимал стадион «Джованни Дзини» в Кремонезе.

Победителями первого тайма сенсационно вышли хозяев поля, но во второй 45-минутке «Лацио» перевернул игру и вырвал победу.

«Лацио» с 51 баллом занимает восьмое место таблицы чемпионата Италии, «Кремонезе» с 28 пунктами – 18-й.

Чемпионат Италии. 35-й тур

Кремонезе – Лацио – 1:2

Голы: Бонаццоли, 29 – Исаксен, 53, Нослин, 90+2

