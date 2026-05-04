150 миллионов евро. ПСЖ собирается подписать футболиста Реала

Испанский защитник «Реала» Жоан Мартинес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, 18-летний футболист находится на радарах французской команды. В его контракте со «сливочными» прописаны отступные в размере 150 миллионов евро, но в случае трансфера переход парижанам обойдется значительно дешевле.

В текущем сезоне на счету Жоана Мартинеса 30 матчей на клубном уровне (в составе молодежной команде «сливочных»), в которых он отличился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что защитник «Реала» выбыл на пять месяцев.