150 миллионов евро. ПСЖ собирается подписать футболиста Реала
Жоан Мартинес привлекает внимание действующего победителя Лиги чемпионов
Испанский защитник «Реала» Жоан Мартинес может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, 18-летний футболист находится на радарах французской команды. В его контракте со «сливочными» прописаны отступные в размере 150 миллионов евро, но в случае трансфера переход парижанам обойдется значительно дешевле.
В текущем сезоне на счету Жоана Мартинеса 30 матчей на клубном уровне (в составе молодежной команде «сливочных»), в которых он отличился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось о том, что защитник «Реала» выбыл на пять месяцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Шевченко предлагал Маркевича
«Ткачи» устроили перестрелку с «Ренном»