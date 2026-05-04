04 мая 2026, 19:39
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на 5 месяцев потерял двукратного победителя ЛЧ

Ферлан Менди получил травму сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги

ФК Реал Мадрид. Ферлан Менди

Мадридский «Реал» официально сообщил о травме французского левого защитника Ферлана Менди.

По информации клубной медслужбы, 30-летний футболист получил травму сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги.

Восстановление после этого повреждения предполагает операцию. После хирургического вмешательства игрок пропустит около 5 месяцев.

В сезоне 2025/26 Ферлан Менди из-за травм провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость двукратного победителя Лиги чемпионов в 6 миллионов евро.

Ранее в основной состав «Реала» вернулся Тибо Куртуа.

Ферлан Менди Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма травма бедра
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
У Реала одни калеки в защите Милитао , Менди, Алаба. 
