Бразильский клуб требует убрать свои матчи с букмекерских платформ

Бразильский футбольный клуб «Барра Манса» направил официальный запрос в Министерство спорта с требованием удалить свои матчи с букмекерских платформ.

Клуб, выступающий в Серии C чемпионата штата Рио-де-Жанейро, заявил о неправомерном использовании своего бренда и подчеркнул, что не имеет никаких партнерских или коммерческих отношений с букмекерскими компаниями. По мнению руководства, включение матчей в линии ставок не приносит выгоды и может навредить репутации клуба и его игроков.

Обращение последовало на фоне скандала в 2025 году, когда «Барра Манса» была понижена в дивизионе после расследования о возможных манипуляциях результатами матчей, а один из менеджеров позже получил дисквалификацию и штраф.

Известный бразильский клуб отказывается от букмекерских спонсоров