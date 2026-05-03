Известный бразильский клуб отказывается от букмекерских спонсоров

Бразильский «Гремио» отказался от поиска нового титульного спонсора среди букмекерских компаний и решил сосредоточиться на брендах из других отраслей. Клуб остается без логотипа на футболках с декабря 2025 года после расторжения контракта с Alfa.

При этом «Гремио» не исключает сотрудничество с букмекерами в будущем, но только в формате второстепенной рекламы. Такой шаг отражает более осторожный подход на фоне усиления регулирования и политического давления на рынок ставок в Бразилии.

Ранее букмекерские компании активно доминировали среди спонсоров клубов, однако новые требования, налоги и ограничения рекламы начали менять ситуацию на рынке.