  4. Руслан Ротань может отправить известного украинского футболиста в Динамо
05 мая 2026, 12:27
Руслан Ротань может отправить известного украинского футболиста в Динамо

Житомирский клуб намерен отказаться от полноценного трансфера вингера Максима Брагару

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань может отказаться от услуг украинского вингера Максима Брагару, который играет за «волков» на правах аренды.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, житомирский клуб склоняется к тому, чтобы вернуть 23-летнего футболиста в киевское «Динамо» после завершения сезона:

«По состоянии на прошедшую неделю, «Полесье» не собиралось выкупать Брагару, они не собирались продлевать с ним сотрудничество. Но Брагару забил важный гол в ворота «Металлиста 1925» 3 мая.

Учитывая, как будут развиваться события с другими потенциальными новичками, в частности – вингерами, будет развиваться также ситуация с Брагаром. Но по состоянию на прошлую неделю «Полесье» не планировало выкупать его контракт», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Брагару провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 1,3 миллиона евро.

