Руслан Ротань может отправить известного украинского футболиста в Динамо

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань может отказаться от услуг украинского вингера Максима Брагару, который играет за «волков» на правах аренды.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, житомирский клуб склоняется к тому, чтобы вернуть 23-летнего футболиста в киевское «Динамо» после завершения сезона:

«По состоянии на прошедшую неделю, «Полесье» не собиралось выкупать Брагару, они не собирались продлевать с ним сотрудничество. Но Брагару забил важный гол в ворота «Металлиста 1925» 3 мая.

Учитывая, как будут развиваться события с другими потенциальными новичками, в частности – вингерами, будет развиваться также ситуация с Брагаром. Но по состоянию на прошлую неделю «Полесье» не планировало выкупать его контракт», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Брагару провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость 23-летнего футболиста составляет 1,3 миллиона евро.