Жуткое столкновение. Игрок Челси потерял сознание в матче с Ноттингемом

В понедельник, 4 апреля, в рамках 35-го тура АПЛ проходит матч между «Челси» и «Ноттингем Форест».

После первого тайма со счетом 2:0 выигрывают «лесники», в составе которых голами отметились Авоньи и Игор Жезус.

Главным эпизодом тайма стало не какой-то из голов, а столкновение правого защитника «Ноттингема» Зака Эббота и полузащитника «Челси» Джесси Дерри.

Во время подачи углового у ворот гостей игроки вдвоем пошли на верховой мяч и столкнулись головами. Судья сразу остановил игру и вызвал врачей на поле, а также назначил пенальти.

Джесси Дерри после столкновения на некоторое время потерял сознание – ему быстро оказали первую помощь и унесли с поля на носилках с кислородной маской на лице. Это был дебютный матч 18-летнего полузащитника в АПЛ. Вместо него на поле вышел Лиам Делап.

Зака Эббота, который сумел самостоятельно покинуть поле в сопровождении врачей, в составе гостей заменил Неко Уильямс.

После всего этого Коул Палмер пошел исполнять пенальти и не сумел переиграть Матца Селса.

