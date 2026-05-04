Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жуткое столкновение. Игрок Челси потерял сознание в матче с Ноттингемом
Англия
04 мая 2026, 18:17 | Обновлено 04 мая 2026, 18:26
224
0

Жуткое столкновение. Игрок Челси потерял сознание в матче с Ноттингемом

Джесси Дерри заработал пенальти ценой своего здоровья

04 мая 2026, 18:17 | Обновлено 04 мая 2026, 18:26
224
0
Жуткое столкновение. Игрок Челси потерял сознание в матче с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 апреля, в рамках 35-го тура АПЛ проходит матч между «Челси» и «Ноттингем Форест».

После первого тайма со счетом 2:0 выигрывают «лесники», в составе которых голами отметились Авоньи и Игор Жезус.

Главным эпизодом тайма стало не какой-то из голов, а столкновение правого защитника «Ноттингема» Зака Эббота и полузащитника «Челси» Джесси Дерри.

Во время подачи углового у ворот гостей игроки вдвоем пошли на верховой мяч и столкнулись головами. Судья сразу остановил игру и вызвал врачей на поле, а также назначил пенальти.

Джесси Дерри после столкновения на некоторое время потерял сознание – ему быстро оказали первую помощь и унесли с поля на носилках с кислородной маской на лице. Это был дебютный матч 18-летнего полузащитника в АПЛ. Вместо него на поле вышел Лиам Делап.

Зака Эббота, который сумел самостоятельно покинуть поле в сопровождении врачей, в составе гостей заменил Неко Уильямс.

После всего этого Коул Палмер пошел исполнять пенальти и не сумел переиграть Матца Селса.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
На должность тренера Реала претендует титулованный испанец
Интер – чемпион за 3 тура до финиша. Кто выигрывал Серию А быстрее?
«Самый важный матч». Тренер Кристал Пэлас – об ответной игре с Шахтером
Челси Ноттингем Форест Английская Премьер-лига
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 04 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)

Турнир во втором по счету дивизионе

Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Футбол | 03 мая 2026, 23:46 9
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче

«Ткачи» устроили перестрелку с «Ренном»

Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Футбол | 04.05.2026, 14:45
Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04.05.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Могут ли Цыганков и Ванат вылететь из Ла Лиги? Календарь Жироны
Футбол | 04.05.2026, 17:29
Могут ли Цыганков и Ванат вылететь из Ла Лиги? Календарь Жироны
Могут ли Цыганков и Ванат вылететь из Ла Лиги? Календарь Жироны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 11
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 3
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 253
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем