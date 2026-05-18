Жирона оформила трансфер известного украинского футболиста
Пищур летом станет игроком каталонского клуба
Украинский нападающий венгерского «Дьера» и юношеской сборной Украины по футболу Александр Пищур летом станет игроком каталонской «Жироны».
Оказывается, трансфер украинского футболиста был оформлен уже давно – еще полгода назад, отметил журналист Игорь Цыганык. «Дьер» не хотел отпускать игрока, но каталонцам удалось убедить венгерский клуб.
Как отмечает источник, на данный момент «Жирона» ни одним украинцем больше не интересуется.
В этом сезоне в активе Пищура 35 матчей, пять голов и две результативные передачи.
Ранее украинский нападающий Александр Пищур отреагировал на сравнение с известным английским бомбардиром Питером Краучем, рост которого превышает 2 метра.
