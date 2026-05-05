В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Команду мог возглавить Йовичевич
Сборную Украины по футболу мог возглавить бывший тренер «Шахтера» и «Днепра-1» Игор Йовичевич.
Как отметил журналист Игорь Цыганык, кандидатура Йовичевича серьезно рассматривалась перед Мальдерой, но в ассоциации быстро пришли к выводу, что не смогут удовлетворить финансовые требования хорвата.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
