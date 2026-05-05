  4. В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
05 мая 2026, 22:28 | Обновлено 05 мая 2026, 22:57
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований

Команду мог возглавить Йовичевич

Getty Images/Global Images Ukraine. Ігор Йовічевич

Сборную Украины по футболу мог возглавить бывший тренер «Шахтера» и «Днепра-1» Игор Йовичевич.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, кандидатура Йовичевича серьезно рассматривалась перед Мальдерой, но в ассоциации быстро пришли к выводу, что не смогут удовлетворить финансовые требования хорвата.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Та ну, не міг він запросити більше за Реброва
Невже запросив більше, ніж платили Сірожику ?
