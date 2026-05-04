Плохая новость для Лунина. Куртуа вернулся в основную группу Реала
Бельгиец может отправить украинского вратаря на скамейку запасных перед Эль-Класико
33-летний бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа полностью восстановился после травмы и вернулся в основную группу «сливочных», сообщает официальный сайт клуба. Игрок готовится к Эль-Класико с «Барселоной».
Бельгиец получил травму в середине марта. В воротах «Реала» его заменил украинец Андрей Лунин. Для последнего новость о восстановлении Куртуа может означать возвращение на скамейку запасных.
Матч «Реала» против «Барселоны» в рамках 35-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 10 мая. Начало встречи – в 22:00.
На счету Куртуа 39 пропущенных мячей в 41 матче за «Реал» в текущем сезоне. 15 матчей бельгиец отыграл «на ноль». У Лунина 21 пропущенный мяч в 12 матчах за клуб. Лишь одну встречу украинец провел без голов в свои ворота.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
