  4. Решение принято. Реал определил будущее Андрея Лунина
04 мая 2026, 09:40
Решение принято. Реал определил будущее Андрея Лунина

Клуб хочет, чтобы вратарь остался

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» определился с будущим Андрея Лунина.

Как отмечает источник, в мадридском клубе четко определились – украинского вратаря не будут выставлять на трансфер. Мадридский клуб готов расстаться с Андреем только в том случае, если он сам об этом попросит.

На случай ухода Лунина «Реал» не будет покупать нового вратаря, дублером Куртуа станет кто-то из резервных вратарей – Фран Гонсалес или Хави Наварро.

Ранее сообщалось, что «Реал» получил официальное предложение по Лунину – 20 миллионов евро.

Фран Гонсалес Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
