Решение принято. Реал определил будущее Андрея Лунина
Клуб хочет, чтобы вратарь остался
Мадридский «Реал» определился с будущим Андрея Лунина.
Как отмечает источник, в мадридском клубе четко определились – украинского вратаря не будут выставлять на трансфер. Мадридский клуб готов расстаться с Андреем только в том случае, если он сам об этом попросит.
На случай ухода Лунина «Реал» не будет покупать нового вратаря, дублером Куртуа станет кто-то из резервных вратарей – Фран Гонсалес или Хави Наварро.
Ранее сообщалось, что «Реал» получил официальное предложение по Лунину – 20 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
