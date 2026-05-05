Мы соскучились. 9.5 бывших звезд топ-лиг, которые напомнят о себе на ЧМ

Альмирон так и не стал звездой АПЛ. 8 сезонов назад, в возрасте 24 лет, перешел из «Атланты» в «Ньюкасл». По итогам, кстати, невыдающегося по меркам топ-бомбардиров сезона: забил всего 13 голов в 37 турах МЛС. В составе «сорок» также не впечатлял: отличился лишь 23 раза, хотя и провел в одной только АПЛ 186 матчей. В лучший свой год забил 11. Отдал меньше ассистов (6) за 5 полных сезонов, чем за последний в МЛС (11). В 2025 году вернулся в Америку, потому что больше не был нужен в Англии и, кажется, просто устал от вызовов – теперь играет за ту же «Атланту». Всегда ездит выступать за сборную. Стать лучшим в мире и забить много голов не смог – но запомнился. Своим старанием. Трудом. Тем, что никогда не травмировался: ты еще попробуй назвать сразу хотя бы нескольких футболистов, которые провели по 30+ матчей в АПЛ 5 сезонов подряд. Альмирон не легенда и даже не звезда – но его все равно будет приятно снова увидеть на ЧМ. Парагвай туда поедет.

Этот текст – о футболистах с более громкими фамилиями, которые покинули топ-чемпионаты и исчезли с наших радаров – но вернутся на них летом, когда приедут на мундиаль. На этот раз обойдемся без попсовых Месси и Роналду. Аргентинца и португальца ждем. Соскучились. Будем рады увидеть. Но те заслуживают отдельного текста – сегодня у нас другие звезды.

Сон Хын Мин («Лос-Анджелес», ранее – «Тоттенхэм»)

Все любят Сона. За разное, но большинство – за его преданность «шпорам». Он остался в Лондоне… ну, думаю, теперь можно сказать, что до конца проекта в его тогдашнем виде. Сыграл в финале ЛЧ, а после этого так и не ушел в топ-команду. А Эриксен ушел. И Кейн. Многие покинули клуб ради побед и трофеев. А Сон остался и был вознагражден триумфом «Тоттенхэма» в Лиге Европы. Да, второстепенном турнире, в финале которого кореец даже не появился в стартовом составе – но этот кубок стал первым для клуба за полтора десятка лет. И Сон ушел на этом своеобразном пике. Не в другую топ-команду – а на футбольную пенсию в «Лос-Анджелес». В первый же сезон здесь оформил больше действий гол+пас, чем сыграл матчей. Недавно записал на свой счет 4 ассиста за 90 минут. Возможно, Сон уже не тот – но до сих пор очень эффективен. А еще счастлив, в отличие от «Тоттенхэма».

Футболист годами играл за депрессивную команду. Ушел на мажорной ноте. Сейчас радуется жизни в Америке. Стало быть, у нас есть все шансы увидеть игрока в хорошем настроении и с улыбкой на ЧМ. Ну, ждем.

Эдин Джеко («Шальке», ранее – «Интер»)

Знаю-знаю: Джеко у большинства ассоциируется скорее с «Ромой». Но именно в Милане Эдин окончательно доказал, что он топ-футболист. Присоединился к «Интеру» в 34 года. Был приобретен за смешные 3 миллиона евро, потому что клуб хотел сэкономить как можно больше и при этом заменить Лукаку по функционалу. И удалось: в первый же сезон Джеко оформил 13+6 в чемпионате. Благодаря возрастному Эдину команда не заметила потери Ромелу. Через год Лукаку вернулся в клуб… чтобы забить в Серии А всего на 1 гол за сезон больше, чем Джеко. Босниец не проиграл эту конкуренцию. Но очень устал – поэтому после сезона с проигранным финалом ЛЧ уехал «отдыхать» в Турцию. Там забил еще 35 голов только в чемпионате. Джеко никогда не был топ-финишером (стабильно плохо реализовывал на дистанции) – но уже давно пересек отметку в 400 мячей за карьеру. Потому что трудолюбив. Потому что хорошо открывался. Потому что до сих пор играет в 40 лет.

Мы не ждали Боснию на ЧМ, но она едет на него после того, как выбила Италию в плей-офф. Аутсайдерский аутсайдер отправляется на мундиаль, чтобы устроить едва ли не главному деду всего турнира его последний танец. И попробуйте убедить меня, что вы не будете болеть за гол Джеко головой этим летом.

Мемфис Депай («Коринтианс», ранее – «Лион»)

У нидерландца не сложилось на наивысшем уровне. В «Атлетико» его лучшие качества не были востребованы, в «Барселоне» он просто оказался не в то время – однако все равно забил 13 голов в единственном полном сезоне за каталонцев. Зато как он блистал во Франции! За 3 полных сезона за «Лион» отличился 49 раз только в Лиге 1, в лучший год набрал солидные 20+12 в чемпионате. Просто не повезло играть в одной стране с «ПСЖ». Раньше не повезло из Нидерландов переехать сразу в «МЮ». А еще – травмы. Мемфис – один из главных неудачников последних лет в Европе. Не в последнюю очередь из-за провальных решений относительно продолжения карьеры. Из-за этого лишь в 30 лет покинул Европу. Грустно? Да. Но все вопросы относительно класса футболиста снимают его выступления в сборной. Там не было парижского конкурента, «не тех» тренеров и моментов – только национальная сборная, которой очень нужен был лидер в атаке. И Мемфис им стал. Становился каждый раз.

У Депая 49 голов и ассистов в 39 матчах за Нидерланды в отборах на крупные турниры, на Евро и ЧМ – солидные 6+2 в 19 матчах. В сборной он всегда доказывает, что сказал еще не все. Что ему не дали сказать. Летом снова это сделает. А мы будем только рады.

Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль», ранее – «Ливерпуль»)

Первый игрок в нашем списке, которому меньше 30 лет. Дарвин не оправдал надежд в «Ливерпуле». Переехал на «Энфилд» тем же летом, что и Холанд на «Этихад», и даже обыграл его в первой очной встрече в Суперкубке Англии – но дальше дело не пошло. Нуньес был трудолюбивым и старательным, но стал чуть ли не главным мемом АПЛ из-за своей расточительности. Дарвин помогал команде создавать много моментов – но реализовывал их настолько плохо, что его легко отпустили даже после чемпионского сезона. Причем не в какой-то топ-клуб – а лишь на Ближний Восток. Потому что серьезным командам нужен бомбардир, а не… Нуньес. Дарвин оказался в ловушке: умеет на поле слишком много, чтобы играть за слабый клуб и стоить мало на рынке, но реализует слишком плохо, чтобы надеяться на место в старте клуба, претендующего на трофеи. Поэтому только Саудовская Аравия. Но кроме того – сборная Уругвая. Здесь Нуньес – лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ.

Когда Дарвин на поле, он везде. И когда команда с мячом, и когда защищается. Его невозможно не заметить. За футболом такого игрока приятно и интересно наблюдать. Пока не получается на клубном уровне – посмотрим на международном.

Тео Эрнандес («Аль-Хиляль», ранее – «Милан»)

Когда-то Тео считался едва ли не лучшим левым защитником мира. Выигрывал чемпионат Италии с «Миланом». Приносил команде победы в важных матчах голами и ассистами. Да и вообще: речь о футболисте, который с позиции защитника набрал 31+23 очка в чемпионате за 6 сезонов в «Милане». Попробуйте найти еще хотя бы одного такого единорога. Но в какой-то момент Тео потерял мотивацию. Почувствовал себя звездой, которая выше «Милана». Начал бунтовать против Фонсеки. Стал одной из причин провала «Милана» в прошлом сезоне и первого за много лет пропуска клубом еврокубков. После такого просто не мог получить предложение от команды с культурой труда, с сильной позицией тренера и т.д. Поэтому да: также Саудовская Аравия. Здесь Эрнандес снова забивает. Снова отдает важные ассисты. Снова проводит хорошие матчи. И главное: снова вызывается в сборную Франции, чтобы играть в стартовом составе. Недавно отыграл все 90 минут против Бразилии.

В 2026 году у нас кризис крайних защитников, которые умеют и хотят забивать голы. Дэвис. Дюмфрис. Димарко. Фримпонг. Гримальдо. А еще? Всех перечисленных мы видим каждую неделю в матчах топ-лиг Европы. А Тео – нет. Ждем ЧМ, чтобы закрыть эту потребность в столь вовлеченных в атаки команды защитниках. Душа требует.

Садио Мане («Аль-Наср», ранее – «Ливерпуль»)

У бывшего футболиста «Ливерпуля» 60 голевых действий в 84 матчах чемпионата Саудовской Аравии за его нынешнюю команду. Ту, за которую играет Роналду, которому хочешь не хочешь, а должен пасовать. Легко предположить: в команде без Криштиану Мане забивал бы еще больше. Однако и так топ. Даже так понятно: Садио рано уехал с ярмарки. Решение переехать в Германию было неудачным, решение драться с Сане в раздевалке – катастрофическим. Мане отказался быть постоянным №2 в «Ливерпуле» ради возможности стать №1 в Мюнхене, но переехал в Германию именно в год краха проекта «Баварии»: когда ушел Левандовски, нападающим играл Чупо-Мотинг, Нагельсманн был уволен ради Тухеля, а Кан и Салихамиджич плохими трансферами уничтожили все то, что годами строил гегемон до этого. Не там и не в то время, а результат – пенсия чуть за 30. Мане сиял, но не так долго, как мог бы.

Хорошо, что продолжает играть за Сенегал. Эта сборная только что обыграла Марокко на домашнем для соперника КАН. У Мане – 2+3 за турнир, в отборе на ЧМ – 5+1. Он в форме. У него сильная команда. На мундиаль отправится, чтобы доказать: все эти годы мог разрывать даже без Салаха в партнерах. И мы верим – но будем рады убедиться в этом сами.

Родриго Де Пауль («Интер Майами», ранее – «Атлетико»)

Один из теневых героев предыдущего ЧМ. Если бы не он, то Аргентина, вероятно, не выиграла бы кубок. Потому что не была самой талантливой. Потому что не играла в футбол лучше всех. Потому что не создавала больше всего моментов. Но как же хорошо боролась за мяч и защищалась! Де Пауль не оформил ни одного голевого действия на том турнире – но остался в истории как лучший «телохранитель» Месси. Футболист с большим количеством желтых карточек за карьеру, чем голов. Со статусом главного в центре поля «Атлетико» Симеоне в последний год в клубе. Де Пауль умел играть креативно, за карьеру оформил около 150 действий «гол+пас», в том числе 9+10 в чемпионате Италии в последний год за «Удинезе» – но всегда был готов принести в жертву свои навыки игры с мячом ради победы команды. Поэтому у него есть титул чемпиона мира. Поэтому его любил Симеоне. Поэтому Месси так хотел видеть его в своей команде в США. И добился своего: Де Пауль выбрал комфорт и Лео уже в 30 лет. Больше в Европе вряд ли сыграет.

Зато снова будет в основе сборной на ЧМ, ведь кто защитит Месси лучше него? В современном футболе мало цепных псов в центре поля. С талантом к игре в футбол – единицы. Поэтому да, нам нужен Де Пауль в телевизоре. Хотя бы раз в 4 года.

Рияд Марез («Аль-Ахли», ранее – «Манчестер Сити»)

В «Лестере» алжирец сотворил сказку, а в Манчестере доказал, что это не было случайностью. Талантливый универсальный игрок, который в одном из сезонов вытащил «Манчестер Сити» на своих плечах в финал ЛЧ. Никогда не был выдающимся бомбардиром, но стабильно создавал моменты благодаря дриблингу. Смещался в центр под удар левой крайне предсказуемо – но, как Роббен, не оставлял соперникам шансов остановить себя в такие моменты. Ни в одном из сезонов в Манчестере не набирал менее 10 очков гол+пас за чемпионат. В «Лестере» даже после исторического титула провел еще один безумный сезон с 12+11 в лиге. Уехал в Саудовскую Аравию – и выиграл Лигу чемпионов Азии с первой же попытки. Причем не просто в составе команды – а с 9+8 в 13 матчах, как ее лидер. Третий сезон подряд футболист, которого до сих пор многие воспринимают как человека-удар, имеет больше ассистов в чемпионате, чем голов. Марез успешен везде. Всем все доказал. И не один раз.

Чемпионат мира 2026 года – последний его большой турнир со сборной. И последний его большой турнир на глазах у мировых болельщиков. Рияд всегда заставлял хейтеров замолчать – и почти наверняка сделает это снова. А мы с радостью на это посмотрим. В последний раз.

Марко Арнаутович («Црвена Звезда», ранее – «Вест Хэм»)

Марко – странная футбольная личность. Грубиян на поле. Не стал легендой ни одной из команд. Еще до 30 лет уехал на заработки в Китай, но вернулся. Забил 14 голов в чемпионате в свой лучший год в карьере, причем сделал это за «Болонью» – хотя вроде бы в том же «Интере» у него было больше шансов на это достижение. За спиной у него год с 10 желтыми карточками за сезон в Бундеслиге, что вообще-то трудно сделать в Германии априори, а в качестве нападающего – эм… это точно правильная статистика? Забил-таки 200 голов за карьеру, но так и не стал «своим» нигде. Разве что за исключением одного места – сборной Австрии. Здесь он всегда имел более высокий статус, чем в любом из своих клубов. И именно здесь всегда стабильно забивал. А в сезоне 25/26 переехал играть в чемпионат Сербии, поэтому перестал слишком сильно отвлекаться на клубный футбол – и провел свою лучшую квалификацию на крупный турнир за сборную. 8+1 в 7 матчах отбора – вау.

Марко играет сердцем, забивает только важные голы и запоминается, что бы он ни делал. Например, в последнем сезоне в Европе упустил топ-момент на последних минутах матча «Интера» с «Лацио» – и украл у миланцев титул. В год, когда был невидимкой. На мундиале снова будет развлекать, потому что… ну, такой этот Арнаутович всю карьеру.

Луис Суарес («Интер Майами», ранее – «Барселона»)

Тот самый футболист, из-за которого пришлось делать дробный заголовок. И оно того стоит: вряд ли мне нужно объяснять вам, насколько крутой форвард Луис. На мой взгляд, главный топ-факт о нем: смог выиграть Золотую бутсу в годы расцвета Месси и Роналду. Провел 4 сезона за «Барселону», в которых набрал больше голов и ассистов в чемпионате, чем сыграл матчей. Когда оказался ненужным каталонцам, отправился в Мадрид – и выиграл титул Ла Лиги для «Атлетико». Много забивал в «Ливерпуле» со слабыми партнерами. Много забивал в «Гремио» и американском «Интере», когда стал «ветераном, который ничего не может». Наколотил 69 голов за национальную сборную. Осенью 2024 года завершил карьеру в ее составе, чтобы дать дорогу молодым… но недавно в интервью признался: не откажется от предложения в последний раз сыграть за Уругвай, если тот позовет его на ЧМ. В 4 из 6 последних официальных матчей эта сборная не забивала. Бьелса себе не враг, так что last dance как будто бы намечается…

В группе с Саудовской Аравией и Кабо-Верде не так уж и нужно много бегать и прессинговать. Просто получи мяч и затолкай его в ворота. Конечно, это может сделать и Нуньес – но Луис справится с этой задачей лучше. Легендарный может отправиться на ЧМ, чтобы в очередной раз напомнить нам, почему он легендарный. Может, еще и укусит кого-нибудь на прощание. Снова. А что нам, простым зрителям, еще нужно для счастья?

