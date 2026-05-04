ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги попрощается с тренером
Марселино покинет «Вильярреал» по окончанию сезона
Испанский специалист Марселино покинет пост главного тренера «Вильярреала». Об этом сообщает пресс-служба «желтой субмарины».
«Вильярреал» и Марселино разойдутся по окончанию сезона.
«Спасибо вам от всего сердца за всё, что вы сделали для этого клуба и его болельщиков. Желаем вам всего наилучшего в ваших будущих спортивных начинаниях», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
60-летний специалист работает в «Вильярреале» с осени 2023 года. Он вернул клуб в Лигу чемпионов по итогам сезона 2024/25.
Сейчас «Вильярреал» занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Испании с 68 пунктами.
𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: @Marcelino— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 4, 2026
El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada.
Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos. pic.twitter.com/HebnNLZcio
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкая команда сделала еще один шаг к чемпионству
Президент киевлян вспомнил, как продавал Миколенко