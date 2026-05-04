  4. ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги попрощается с тренером
04 мая 2026, 14:28 | Обновлено 04 мая 2026, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб Ла Лиги попрощается с тренером

Марселино покинет «Вильярреал» по окончанию сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино

Испанский специалист Марселино покинет пост главного тренера «Вильярреала». Об этом сообщает пресс-служба «желтой субмарины».

«Вильярреал» и Марселино разойдутся по окончанию сезона.

«Спасибо вам от всего сердца за всё, что вы сделали для этого клуба и его болельщиков. Желаем вам всего наилучшего в ваших будущих спортивных начинаниях», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

60-летний специалист работает в «Вильярреале» с осени 2023 года. Он вернул клуб в Лигу чемпионов по итогам сезона 2024/25.

Сейчас «Вильярреал» занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Испании с 68 пунктами.

Марселино Гарсия Тораль Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Вильярреал
