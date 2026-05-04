Интер – чемпион за 3 тура до финиша. Кто выигрывал Серию А быстрее?

Среди топ-5 европейских чемпионатов победители сезона 2025/26 определились уже в Италии и Германии.

Бавария стала чемпионом Бундеслиги за 4 тура до окончания, Интер – Серии А за 3.

В связи с этим известный статистический портал Transfermarkt опубликовал чемпионов топ-5 лиг, которые как можно раньше становились чемпионами в своих лигах.

Клубы Серии А, становившиеся чемпионами Италии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

5 – Интер (2023/24)

5 – Наполи (2022/23)

5 – Ювентус (2018/19)

5 – Интер (2006/07)

4 – Интер (2020/21)

4 – Ювентус (2014/15)

3 – Интер (2025/26)

3 – Ювентус (2015/16)

Клубы АПЛ, становившиеся чемпионами Англии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

7 – Ливерпуль (2019/20)

5 – Манчестер Юнайтед (2000/01)

4 – Ливерпуль (2024/25)

4 – Манчестер Сити (2020/21)

4 – Манчестер Сити (2017/18)

4 – Манчестер Юнайтед (2012/13)

4 – Манчестер Юнайтед (1999/00)

3 – Челси (2014/15)

Клубы Ла Лиги, становившиеся чемпионами Испании за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

4 – Реал (2023/24)

4 – Барселона (2022/23)

4 – Реал (2021/22)

4 – Барселона (2017/18)

4 – Барселона (1997/98)

3 – Барселона (2012/13)

3 – Реал (2007/08)

3 – Барселона (1998/99)

Клубы Бундеслиги, становившиеся чемпионами Германии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

7 – Бавария (2013/14)

6 – Бавария (2012/13)

5 – Байер (2023/24)

5 – Бавария (2017/18)

4 – Бавария (2025/26)

4 – Бавария (2014/15)

4 – Бавария (2002/03)

3 – Бавария (2021/22)

Клубы Лиги 1, становившиеся чемпионами Франции за наибольшее количество туров до окончания чемпионата