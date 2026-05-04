  4. Интер – чемпион за 3 тура до финиша. Кто выигрывал Серию А быстрее?
Италия
04 мая 2026, 13:17 | Обновлено 04 мая 2026, 13:53
Transfermarkt опубликовал команды топ-5 лиг, которые быстрее всех становились чемпионами

Среди топ-5 европейских чемпионатов победители сезона 2025/26 определились уже в Италии и Германии.

Бавария стала чемпионом Бундеслиги за 4 тура до окончания, Интер – Серии А за 3.

В связи с этим известный статистический портал Transfermarkt опубликовал чемпионов топ-5 лиг, которые как можно раньше становились чемпионами в своих лигах.

Клубы Серии А, становившиеся чемпионами Италии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

  • 5 – Интер (2023/24)
  • 5 – Наполи (2022/23)
  • 5 – Ювентус (2018/19)
  • 5 – Интер (2006/07)
  • 4 – Интер (2020/21)
  • 4 – Ювентус (2014/15)
  • 3 – Интер (2025/26)
  • 3 – Ювентус (2015/16)

Клубы АПЛ, становившиеся чемпионами Англии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

  • 7 – Ливерпуль (2019/20)
  • 5 – Манчестер Юнайтед (2000/01)
  • 4 – Ливерпуль (2024/25)
  • 4 – Манчестер Сити (2020/21)
  • 4 – Манчестер Сити (2017/18)
  • 4 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
  • 4 – Манчестер Юнайтед (1999/00)
  • 3 – Челси (2014/15)

Клубы Ла Лиги, становившиеся чемпионами Испании за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

  • 4 – Реал (2023/24)
  • 4 – Барселона (2022/23)
  • 4 – Реал (2021/22)
  • 4 – Барселона (2017/18)
  • 4 – Барселона (1997/98)
  • 3 – Барселона (2012/13)
  • 3 – Реал (2007/08)
  • 3 – Барселона (1998/99)

Клубы Бундеслиги, становившиеся чемпионами Германии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

  • 7 – Бавария (2013/14)
  • 6 – Бавария (2012/13)
  • 5 – Байер (2023/24)
  • 5 – Бавария (2017/18)
  • 4 – Бавария (2025/26)
  • 4 – Бавария (2014/15)
  • 4 – Бавария (2002/03)
  • 3 – Бавария (2021/22)

Клубы Лиги 1, становившиеся чемпионами Франции за наибольшее количество туров до окончания чемпионата

  • 8 – ПСЖ (2015/16)
  • 6 – ПСЖ (2024/25)
  • 5 – ПСЖ (2018/19)
  • 5 – ПСЖ (2017/18)
  • 5 – Лион (2006/07)
  • 4 – ПСЖ (2021/22)
  • 3 – ПСЖ (2023/24)
  • 3 – ПСЖ (2019/20)
