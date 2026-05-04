Интер – чемпион за 3 тура до финиша. Кто выигрывал Серию А быстрее?
Transfermarkt опубликовал команды топ-5 лиг, которые быстрее всех становились чемпионами
Среди топ-5 европейских чемпионатов победители сезона 2025/26 определились уже в Италии и Германии.
Бавария стала чемпионом Бундеслиги за 4 тура до окончания, Интер – Серии А за 3.
В связи с этим известный статистический портал Transfermarkt опубликовал чемпионов топ-5 лиг, которые как можно раньше становились чемпионами в своих лигах.
Клубы Серии А, становившиеся чемпионами Италии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата
- 5 – Интер (2023/24)
- 5 – Наполи (2022/23)
- 5 – Ювентус (2018/19)
- 5 – Интер (2006/07)
- 4 – Интер (2020/21)
- 4 – Ювентус (2014/15)
- 3 – Интер (2025/26)
- 3 – Ювентус (2015/16)
Клубы АПЛ, становившиеся чемпионами Англии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата
- 7 – Ливерпуль (2019/20)
- 5 – Манчестер Юнайтед (2000/01)
- 4 – Ливерпуль (2024/25)
- 4 – Манчестер Сити (2020/21)
- 4 – Манчестер Сити (2017/18)
- 4 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
- 4 – Манчестер Юнайтед (1999/00)
- 3 – Челси (2014/15)
Клубы Ла Лиги, становившиеся чемпионами Испании за наибольшее количество туров до окончания чемпионата
- 4 – Реал (2023/24)
- 4 – Барселона (2022/23)
- 4 – Реал (2021/22)
- 4 – Барселона (2017/18)
- 4 – Барселона (1997/98)
- 3 – Барселона (2012/13)
- 3 – Реал (2007/08)
- 3 – Барселона (1998/99)
Клубы Бундеслиги, становившиеся чемпионами Германии за наибольшее количество туров до окончания чемпионата
- 7 – Бавария (2013/14)
- 6 – Бавария (2012/13)
- 5 – Байер (2023/24)
- 5 – Бавария (2017/18)
- 4 – Бавария (2025/26)
- 4 – Бавария (2014/15)
- 4 – Бавария (2002/03)
- 3 – Бавария (2021/22)
Клубы Лиги 1, становившиеся чемпионами Франции за наибольшее количество туров до окончания чемпионата
- 8 – ПСЖ (2015/16)
- 6 – ПСЖ (2024/25)
- 5 – ПСЖ (2018/19)
- 5 – ПСЖ (2017/18)
- 5 – Лион (2006/07)
- 4 – ПСЖ (2021/22)
- 3 – ПСЖ (2023/24)
- 3 – ПСЖ (2019/20)
