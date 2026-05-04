Денис УСТИМЕНКО: «Эмоции немного негативные»

Нападающий киевской «Оболони» Денис Устименко прокомментировал ничью с «Кудровкой» (1:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Денис, «Оболонь» упустила победу на последних минутах. Какие эмоции после матча?

– Эмоции, на самом деле, немного негативные. Игра давалась нам легко, было много моментов. У меня также были возможности, когда можно было забивать и увеличивать счет, чтобы спокойнее довести матч до победы. Но мы не реализовали свои шансы, а в конце пропустили – это, конечно, немного приглушило наши эмоции.

– В первом тайме команда выглядела убедительнее, а после перерыва темп немного упал. Почему так произошло?

– У нас не было задачи опускаться глубже или играть от обороны – мы хотели продолжать атаковать. Но где-то, наверное, подсели физически. «Кудривка» начала больше играть длинными передачами за спину, темп вырос. Возможно, и они подсели, и мы, но нам уже было сложнее так активно выбегать в атаки, как в первом тайме.

– Расскажите об эпизоде с желтой карточкой – что там произошло?

– Это больше эмоции. Была борьба, соперник где-то провоцировал, даже когда мяча у меня не было. Я немного поддался эмоциям, получился жесткий эпизод. Я извинился, но это футбол – такие моменты бывают. Думаю, мы это уже закрыли.

– Вы забили головой, но гол не засчитали. Как оцениваете тот момент?

– Честно, я не видел, был ли офсайд. Я просто знал, что нужно выиграть позицию и пробить головой. Удалось забить, но, к сожалению, гол отменили. Это футбол – двигаемся дальше.

– Следите ли вы за турнирной ситуацией, в частности за матчами конкурентов?

– Нет, мы сейчас об этом не думаем. Двигаемся от матча к матчу. Для нас главное – готовиться к следующим играм и показывать свой футбол.