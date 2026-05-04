  4. Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04 мая 2026, 12:05 | Обновлено 04 мая 2026, 12:26
Ястремская и Олейникова получили соперниц, Стародубцева встретится с квалифайером

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 мая состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия), матчи которого пройдут с 5 по 17 число.

В основе итальянского столичного тысячника Украину гарантировано представят пять украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Свитолина и Костюк получили седьмой и 27-й номера посева и пропустят первый раунд. Элина во втором круге встретится с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию, а Марта поборется либо против Каролины Плишковой, либо против Джессики Бузас Манейро.

С квалифайером на старте Рима сыграет и Юлия Стародубцева. Далее у Юлия возможна 32-я сеяная Хейли Баптист.

Ястремская в 1/64 финала выйдет на корт против Анастасии Захаровой. Если Даяне удастся пробиться во второй раунд, то там ее будет ждать Линда Носкова, которая посеяна под 13-м номером.

Олейникова в первом круге сыграет против Петры Марчинко. В случае победы, Александра в 1/32 финала встретится с Кларой Таусон (девятая сеяная).

В квалификации соревноваий в Риме сыграют две украинки: Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Жеребьевка WTA 1000 в Риме для украинок

🔹 R1: Даяна Ястремская – Анастасия Захарова
🔹 R1: Юлия Стародубцева – квалифайер
🔹 R1: Александра Олейникова – Петра Марчинко
🔸 R2: Элина Свитолина [7] – квалифайер / квалифайер
🔸 R2: Марта Костюк [27] – Каролина Плишкова / Джессика Бузас Манейро

Даниил Агарков
