06 мая 2026, 07:42
Анатолий Трубин решил вступить в конфликт в Бенфике

Вратарь продолжил спор с фанатами в соцсетях

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

После матча 32-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Фамаликой» (2:2) украинский голкипер Анатолий Трубин оказался в центре скандала.

Покидая поле, 24-летний вратарь услышал оскорбления со стороны болельщиков лиссабонского клуба. В ответ Трубин приложил палец к губам, призывая трибуны замолчать.

Как сообщает A Bola, конфликт не закончился на стадионе – перепалка продолжилась и в соцсетях.

В нынешнем сезоне Трубин провел 48 матчей, пропустил 40 мячей и 21 раз сохранил свои ворота «сухими».

Дмитрий Олийченко
Та надо уходить. Во первых Моур выживает украинцев из состава. Во вторых в Бенфике Трубина вечно дерьмом поливают,им то одно то другое в нем не нравится. Столько времени отдать клубу и болелам которые вечно его с дерьмом мешают.Ужас.
Как сказано - нечего метать биссер перед свиньями.
Трубину на заметку. 
лашара
