Анатолий Трубин решил вступить в конфликт в Бенфике

После матча 32-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Фамаликой» (2:2) украинский голкипер Анатолий Трубин оказался в центре скандала.

Покидая поле, 24-летний вратарь услышал оскорбления со стороны болельщиков лиссабонского клуба. В ответ Трубин приложил палец к губам, призывая трибуны замолчать.

Как сообщает A Bola, конфликт не закончился на стадионе – перепалка продолжилась и в соцсетях.

В нынешнем сезоне Трубин провел 48 матчей, пропустил 40 мячей и 21 раз сохранил свои ворота «сухими».