Анатолий Трубин решил вступить в конфликт в Бенфике
Вратарь продолжил спор с фанатами в соцсетях
После матча 32-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Фамаликой» (2:2) украинский голкипер Анатолий Трубин оказался в центре скандала.
Покидая поле, 24-летний вратарь услышал оскорбления со стороны болельщиков лиссабонского клуба. В ответ Трубин приложил палец к губам, призывая трибуны замолчать.
Как сообщает A Bola, конфликт не закончился на стадионе – перепалка продолжилась и в соцсетях.
В нынешнем сезоне Трубин провел 48 матчей, пропустил 40 мячей и 21 раз сохранил свои ворота «сухими».
Anatoly Trubin envolveu-se num bate-boca com os adeptos após o apito final, respondendo aos insultos com um gesto de silêncio (🤫) enquanto abandonava o relvado. A polémica continuou nas redes sociais.#trubin #benfica #famalicao pic.twitter.com/4EIpvITtK3— A BOLA (@abolapt) May 3, 2026
