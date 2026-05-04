Испания04 мая 2026, 10:47 |
Лунин сыграл 20-й «сухой» матч в Ла Лиге
Все поединки чемпионата Испании, в которых украинец оставил свои ворота в неприкосновенности
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сыграл свой 20-й матч без пропущенных мячей в испанской Ла Лиге.
Произошло это в выездном поединке 34-го тура сезона 2025/26 против Эспаньола.
Теперь в активе украинца 18 «сухих» матчей в чемпионате Испании в составе Реала, еще 2 были оформлены в составе Леганеса.
«Сухие» матчи Андрея Лунина в Ла Лиге (20): 18 – в составе Реала, 2 – в составе Леганеса
- 03.05.2026: Эспаньол – Реал – 0:2
- 24.05.2025: Реал – Реал Сосьедад – 2:0
- 18.05.2025: Севилья – Реал – 0:2
- 09.11.2024: Реал – Осасуна – 4:0
- 05.10.2024: Реал – Вильярреал – 2:0
- 13.04.2024: Мальорка – Реал – 0:1
- 31.03.2024: Реал – Атлетик – 2:0
- 10.03.2024: Реал – Сельта – 4:0
- 25.02.2024: Реал – Севилья – 1:0
- 10.02.2024: Реал – Жирона – 4:0
- 01.02.2024: Хетафе – Реал – 0:2
- 03.01.2024: Реал – Мальорка – 1:0
- 02.12.2023: Реал – Гранада – 2:0
- 26.11.2023: Кадис – Реал – 0:3
- 12.08.2023: Атлетик – Реал – 0:2
- 15.02.2023: Реал – Эльче – 4:0
- 19.10.2022: Эльче – Реал – 0:3
- 08.10.2022: Хетафе – Реал – 0:1
- 23.11.2018: Легонес – Алавес – 1:0
- 10.11.2018: Жирона – Леганес – 0:0
