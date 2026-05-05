Олег САЛЕНКО: «Этот вопрос нужно адресовать руководству и тренеру Динамо»
Экс-футболист киевского клуба поделился мнением о поражении команды в матче с «Шахтером»
В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:1.
Бывший футболист киевского клуба Олег Саленко прокомментировал результат противостояния, по итогам которого «горняки» приблизились к чемпионству в сезоне 2025/26.
«Думаю, итоговый счет на табло в матче «Динамо» – «Шахтер» отображает расстановку сил . Киевлян не хватило на весь матч. Когда у «горняков» начали выходить свежие футболисты, это усилило их игру, про «бело-синих» я этого сказать не могу.
Много разговоров было о путешествиях команды Арды Турана и их усталости, но это не помешало гостям выглядеть не хуже соперника и победить.
Почему так? Этот вопрос нужно адресовать руководству клуба и главному тренеру Игорю Костюку, почему команда элементарно не смогла перебегать оппонента.
В мое время футболисты «Динамо» всегда славились отличным физическим и функциональным состоянием. И если не получалось обыгрывать соперника по игровым качествам, мы его брали за счет выносливости», – подытожил Саленко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» вышел на связь с коучем «Буковины» Сергеем Шищенко
Святослав продолжает «подрывать» социальные сети