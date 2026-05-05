Олег САЛЕНКО: «Этот вопрос нужно адресовать руководству и тренеру Динамо»

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:1.

Бывший футболист киевского клуба Олег Саленко прокомментировал результат противостояния, по итогам которого «горняки» приблизились к чемпионству в сезоне 2025/26.

«Думаю, итоговый счет на табло в матче «Динамо» – «Шахтер» отображает расстановку сил . Киевлян не хватило на весь матч. Когда у «горняков» начали выходить свежие футболисты, это усилило их игру, про «бело-синих» я этого сказать не могу.

Много разговоров было о путешествиях команды Арды Турана и их усталости, но это не помешало гостям выглядеть не хуже соперника и победить.

Почему так? Этот вопрос нужно адресовать руководству клуба и главному тренеру Игорю Костюку, почему команда элементарно не смогла перебегать оппонента.

В мое время футболисты «Динамо» всегда славились отличным физическим и функциональным состоянием. И если не получалось обыгрывать соперника по игровым качествам, мы его брали за счет выносливости», – подытожил Саленко.