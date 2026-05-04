Динамо и Шахтер выбрали арены для проведения еврокубковых матчей 2026/27

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» фактически определились с домашними аренами на еврокубковые матчи в следующем сезоне. Об этом сообщил известный польский журналист Петр Слонка.

Подопечные Арды Турана находятся в шаге от завоевания золотых медалей, что позволит команде попасть в Лигу чемпионов. «Бело-синие» имеют высокие шансы на Лигу Европы в случае победы в Кубке Украины.

«Представители киевского «Динамо» уже несколько раз посещали Люблин, и практически наверняка «бело-синие» сыграют там еще один сезон в еврокубках. Обе стороны очень довольны своим сотрудничеством на данный момент.

«Шахтер», вероятно, будет играть свои матчи Лиги чемпионов на стадионе Вислы, но решение придется подождать», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне «горняки» играют в Лиге конференций на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, который вмещает 33 326 зрителей.

«Динамо» осенью прошлого года выступало на арене «Motor Lublin Arena» (15 500 зрителей), где состоялись матчи основного этапа Лиги конференций.