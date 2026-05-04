Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо и Шахтер выбрали арены для проведения еврокубковых матчей 2026/27
Лига чемпионов
04 мая 2026, 10:22 |
668
1

Динамо и Шахтер выбрали арены для проведения еврокубковых матчей 2026/27

Киевский клуб намерен остаться в Люблине, «горняки» довольны сотрудничеством с Краковом

04 мая 2026, 10:22 |
668
1 Comments
Динамо и Шахтер выбрали арены для проведения еврокубковых матчей 2026/27
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» фактически определились с домашними аренами на еврокубковые матчи в следующем сезоне. Об этом сообщил известный польский журналист Петр Слонка.

Подопечные Арды Турана находятся в шаге от завоевания золотых медалей, что позволит команде попасть в Лигу чемпионов. «Бело-синие» имеют высокие шансы на Лигу Европы в случае победы в Кубке Украины.

«Представители киевского «Динамо» уже несколько раз посещали Люблин, и практически наверняка «бело-синие» сыграют там еще один сезон в еврокубках. Обе стороны очень довольны своим сотрудничеством на данный момент.

«Шахтер», вероятно, будет играть свои матчи Лиги чемпионов на стадионе Вислы, но решение придется подождать», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне «горняки» играют в Лиге конференций на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, который вмещает 33 326 зрителей.

«Динамо» осенью прошлого года выступало на арене «Motor Lublin Arena» (15 500 зрителей), где состоялись матчи основного этапа Лиги конференций.

По теме:
Металлург Запорожье – Виктория Сумы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Заря
30 побед Шахтера над Динамо в УПЛ. На каких стадионах выигрывал?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк стадионы
Николай Тытюк Источник: Петр Слонка
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04 мая 2026, 06:23 17
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Футбол | 04 мая 2026, 08:00 4
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины

Специалист считает, что эпопею с назначением главного тренера сборной пора заканчивать

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03.05.2026, 11:12
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 03.05.2026, 11:28
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Футбол | 03.05.2026, 10:10
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Маркевич спрогнозировал счет, с которым закончится матч Динамо и Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну по поводу Динамо, вони ще не забезпечили ойіційно єврокубки для себе, це ще треба в топ-3 попасти або виграти КУ, зрозуміло, що ймовірність 99.9% цій події, але...
Ответить
0
Популярные новости
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 3
Бокс
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 11
Футбол
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 58
Футбол
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 71
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11 1
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем