  4. Костюк вернул в заявку Динамо игрока, который не выходил на поле с 2025-го
04 мая 2026, 09:49
Костюк вернул в заявку Динамо игрока, который не выходил на поле с 2025-го

Форвард Владислав Бленуце впервые в 2026 году оказался на скамейке запасных киевского клуба

Костюк вернул в заявку Динамо игрока, который не выходил на поле с 2025-го
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:1.

В этом противостоянии на скамейку запасных «бело-синей» команды вернулся румынский форвард Владислав Бленуце, который впервые в 2026 году попал в заявку на официальные матчи.

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ранее игнорировал 24-летнего футболиста, который последний раз выходил на поле в ноябре 2025-го – провел десять минут в противостоянии с черкасским ЛНЗ (0:1).

Несмотря на то, что во втором тайме «бело-синие» уступали в счете, Бленуце так и не получил игрового времени. На 84-й минуте атаку киевской команды усилил другой форвард – Эдуардо Герреро.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей, в которых забил один гол. Форвард присоединился к «Динамо» из румынской «Крайовы» за два миллиона евро во время прошлого летнего трансферного окна.

Николай Тытюк
не вистачало його вчора на полі
Навіщо щоб полірувати лавку 
Бле шо?
Теперь Бленуца разгромит ЛНЗ!
