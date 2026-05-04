  4. Ризнык сообщил, что сказал Туран в перерыве матча между Динамо и Шахтером
04 мая 2026, 17:17
Ризнык сообщил, что сказал Туран в перерыве матча между Динамо и Шахтером

Донецкий клуб одолел подопечных Игоря Костюка в противостоянии 26-го тура Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал о разговоре игроков с главным тренером Ардой Тураном во время перерыва матча 26-го тура, в котором «горняки» на выезде одолели киевское «Динамо» (2:1).

– Что сказал вам Арда Туран в перерыве, когда команда проигрывала?

– Ничего удивительного он не сказал: просил проявить характер и сделал несколько тактических перестановок.

– После финального свистка в раздевалке стоял огромный шум. Раздавались ли крики, что вы чемпионы?

– О чемпионстве речи не было. Ребята пели песни о победе, все были очень счастливы. Понимаем, что следующая игра чемпионата будет решающей – в ней можем завоевать чемпионство.

Однако сегодня мы еще не чемпионы, нам нужно продолжать работать, – признался Ризнык.

Донецкая команда набрала 63 балла и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на десять пунктов.

До завершения сезона «горняки» проведут четыре игры – против «Полтавы», киевской «Оболони», криворожского «Кривбасса» и «Колоса» из Ковалевки.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Андрей Ризнык Арда Туран
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
