Шахтер готовит дорогой трансфер скандального игрока. Раскрыта сумма сделки
Райан Роберту может вскоре надеть футболку «горняков»
Донецкий «Шахтер» готовит трансфер вингера бразильского клуба «Фламенго» Райана Роберту.
Как отмечает журналист Игорь Бурбас, бразилец может присоединиться к «горнякам» уже летом, а сумма сделки составит 9-10 миллионов евро. Сейчас «горняки» ведут борьбу за подписание футболиста с французским «Лиллем».
Контракт Райана Роберту со «стервятниками» рассчитан до марта 2027 года, и пока футболист не проявлял готовности подписывать новое соглашение, поскольку рассчитывал получить от клуба гарантии выступлений в первой команде.
В текущем сезоне в активе Роберту семь матчей в бразильской молодежной лиге и два гола.
