Шахтер готовит дорогой трансфер скандального игрока. Раскрыта сумма сделки

Донецкий «Шахтер» готовит трансфер вингера бразильского клуба «Фламенго» Райана Роберту.

Как отмечает журналист Игорь Бурбас, бразилец может присоединиться к «горнякам» уже летом, а сумма сделки составит 9-10 миллионов евро. Сейчас «горняки» ведут борьбу за подписание футболиста с французским «Лиллем».

Контракт Райана Роберту со «стервятниками» рассчитан до марта 2027 года, и пока футболист не проявлял готовности подписывать новое соглашение, поскольку рассчитывал получить от клуба гарантии выступлений в первой команде.

В текущем сезоне в активе Роберту семь матчей в бразильской молодежной лиге и два гола.