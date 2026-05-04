Шахтер выбрал лучшего игрока в победном матче против Динамо

Африканский нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре был признан лучшим игроком украинского классико против киевского «Динамо».

Траоре на стадионе имени Валерия Лобановского стал главной движущей силой «горняков», поскольку именно его действия принесли «Шахтеру» победу со счетом 2:1.

После пропущенного мяча от Матвея Пономаренко Траоре выдал блестящий отрезок во втором тайме – нападающий отметился голом и результативной передачей.

Благодаря этой победе «Шахтер» сделал большой шаг к чемпионству Украины. Победа в следующем туре против «Полтавы» сделает донецкую команду победителем этого сезона УПЛ.