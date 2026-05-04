Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 07:36 |
Шахтер выбрал лучшего игрока в победном матче против Динамо

«Горняки» наградили Лассину Траоре статусом MVP

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Африканский нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре был признан лучшим игроком украинского классико против киевского «Динамо».

Траоре на стадионе имени Валерия Лобановского стал главной движущей силой «горняков», поскольку именно его действия принесли «Шахтеру» победу со счетом 2:1.

После пропущенного мяча от Матвея Пономаренко Траоре выдал блестящий отрезок во втором тайме – нападающий отметился голом и результативной передачей.

Благодаря этой победе «Шахтер» сделал большой шаг к чемпионству Украины. Победа в следующем туре против «Полтавы» сделает донецкую команду победителем этого сезона УПЛ.

Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
