Александр Алиев готов отказаться от медалей, завоеванных в Динамо
Бывший футболист заявил, что готов подарить их нынешнему составу киевлян
Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев поделился своими мыслями о турнирных перспективах команды после поражения от «Шахтера».
– Спрошу о турнирных перспективах «Динамо». Пять очков отставания от «Полесья», шесть – от ЛНЗ…
– Знаешь, я ничего не хочу говорить, пусть идет, как идет. Но я знаю, что и ЛНЗ будет непросто, и «Полесью» будет непросто. У «Динамо» впереди еще матчи с ЛНЗ и «Колосом», так что легко никому не будет.
– Как думаешь, шансы на медали у киевлян еще есть?
– Шансы на что? На медали?! Да у меня этих медалей не счесть! Я могу им свои подарить. Думаю, на всех хватит.
