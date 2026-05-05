  Клуб УПЛ нашел замену футболисту, за которого просит 10 млн евро
05 мая 2026, 19:20
Клуб УПЛ нашел замену футболисту, за которого просит 10 млн евро

Карпаты видят в Назаре Макаренко альтернативу Назару Домчаку

05 мая 2026, 19:20
ФК Александрия. Назар Макаренко

Львовские «Карпаты» интересуются украинским вратарем «Александрии»Назаром Макаренко, сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, руководство «львов» видит в 18-летнем футболисте возможную замену вратарю Назару Домчаку, продажа которого считается лишь вопросом времени.

Ранее Sport.ua стало известно, что «Карпаты» будут просить за своего вратаря 10 миллионов евро.

Назар Макаренко в сезоне 2025/26 провел 8 матчей за первую команду «Александрии», пропустив 18 голов. В составе «Александрии-2» и «Александрии» U-19 голкипер провел еще 16 матчей и пропустил 18 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Оцените материал
Сообщить об ошибке

