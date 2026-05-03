Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в матчах Динамо и Полесья
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:06 |
554
1

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в матчах Динамо и Полесья

Мирослав Ступар считает, что в Житомире у судей были вопросы

03 мая 2026, 22:06 |
554
1 Comments
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в матчах Динамо и Полесья
ФК Металлист 1925

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу судей в сегодняшних центральных матчах 26 тура «Металлист 1925» – «Полесье» и «Динамо»-«Шахтер».

«Удивляет, что до сих пор отсутствует единая трактовка наказаний с игру рукой в ​​штрафной. Несколько дней назад в полуфинале Лиги чемпионов рефери Маккели после подсказки VAR назначил пенальти в ворота «Арсенала» и это помогло «Атлетико» спастись от поражения.

Сегодня в похожей ситуации рефери Коваленко в Житомире проигнорировал игру рукой защитника «Полесья» Коберника. Не знаю, почему, но и арбитр VAR Евтухов не попросил Коваленко обратить внимание на этот эпизод. Я считаю, что арбитр должен был указать на 11-метровую отметку. Потому что рука Коберника была отведена в сторону и игрок мог среагировать, когда мяч срикошетил от колена игрока «Полесья» Чоботенко.

Что касается гола динамовца Пономаренко в ворота «Шахтера», то все было согласно правилам: он вышел победителем в достаточно жесткой борьбе за мяч с «горняком» Назариной. А под занавес матча гол киевлянина Герреро был отменен из-за офсайда. Удивило, что этого не заметил ассистент арбитра, но после вмешательства арбитра VAR судья Афанасьев отменил взятие ворот и справедливость возобладала».

По теме:
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо
6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Мнение эксперта Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье Полесье Житомир Мирослав Ступар
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 мая 2026, 15:30 24
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Медали близко

Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03 мая 2026, 08:36 5
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью

Футболист может перейти в Бундеслигу

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03.05.2026, 06:55
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Футбол | 03.05.2026, 20:17
Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Все правильно зробив суддя, що не підняв прапорець, коли забивав Герреро. Для таких моментів і працює ВАР. Ступар не працював з ВАРом і тому для нього це дивно, а на самому ділі лайнсмен відпрацював професійно.
Ответить
+1
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 2
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем