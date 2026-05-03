Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в матчах Динамо и Полесья

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу судей в сегодняшних центральных матчах 26 тура «Металлист 1925» – «Полесье» и «Динамо»-«Шахтер».

«Удивляет, что до сих пор отсутствует единая трактовка наказаний с игру рукой в ​​штрафной. Несколько дней назад в полуфинале Лиги чемпионов рефери Маккели после подсказки VAR назначил пенальти в ворота «Арсенала» и это помогло «Атлетико» спастись от поражения.

Сегодня в похожей ситуации рефери Коваленко в Житомире проигнорировал игру рукой защитника «Полесья» Коберника. Не знаю, почему, но и арбитр VAR Евтухов не попросил Коваленко обратить внимание на этот эпизод. Я считаю, что арбитр должен был указать на 11-метровую отметку. Потому что рука Коберника была отведена в сторону и игрок мог среагировать, когда мяч срикошетил от колена игрока «Полесья» Чоботенко.

Что касается гола динамовца Пономаренко в ворота «Шахтера», то все было согласно правилам: он вышел победителем в достаточно жесткой борьбе за мяч с «горняком» Назариной. А под занавес матча гол киевлянина Герреро был отменен из-за офсайда. Удивило, что этого не заметил ассистент арбитра, но после вмешательства арбитра VAR судья Афанасьев отменил взятие ворот и справедливость возобладала».