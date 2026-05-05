  Костюк откровенно объяснил, почему не играет перспективный футболист Динамо
05 мая 2026, 06:32
Костюк откровенно объяснил, почему не играет перспективный футболист Динамо

Тиаре не сыграл ни одного матча во второй половине сезона

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк объяснил, почему защитник Алиу Тиаре не получает игровой практики во второй половине сезона. Тиаре регулярно играл при Александре Шовковском, но его игровое время сократилось при Костюке.

– Почему так долго не играет Тиаре?

– Потому что Михавко, Биловар и Захарченко на данный момент находятся в лучшей форме.

– Выход на поле Шолы – это был жест отчаяния с вашей стороны?

– Нет, это была плановая замена.

Алиу Тиаре Александр Шовковский Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 3
Один баласт підписують Шола,Бленуце, Тіаре,Діало, а потім не знають як їх спехатись .Скаутів таких на куй з команди 
это ккой то бред а не объясение.есть какие то причины,которые нельзя называть
Ага, особливо Біловар у формі...Тільки і того, що він у формі ДК.  Тіаре хоч пас віддасть на загострення, на відміну від зятя...
