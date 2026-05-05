Украина. Премьер лига05 мая 2026, 06:32 |
Костюк откровенно объяснил, почему не играет перспективный футболист Динамо
Тиаре не сыграл ни одного матча во второй половине сезона
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк объяснил, почему защитник Алиу Тиаре не получает игровой практики во второй половине сезона. Тиаре регулярно играл при Александре Шовковском, но его игровое время сократилось при Костюке.
– Почему так долго не играет Тиаре?
– Потому что Михавко, Биловар и Захарченко на данный момент находятся в лучшей форме.
– Выход на поле Шолы – это был жест отчаяния с вашей стороны?
– Нет, это была плановая замена.
Один баласт підписують Шола,Бленуце, Тіаре,Діало, а потім не знають як їх спехатись .Скаутів таких на куй з команди
это ккой то бред а не объясение.есть какие то причины,которые нельзя называть
Ага, особливо Біловар у формі...Тільки і того, що він у формі ДК. Тіаре хоч пас віддасть на загострення, на відміну від зятя...
