Костюк откровенно объяснил, почему не играет перспективный футболист Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк объяснил, почему защитник Алиу Тиаре не получает игровой практики во второй половине сезона. Тиаре регулярно играл при Александре Шовковском, но его игровое время сократилось при Костюке.

– Почему так долго не играет Тиаре?

– Потому что Михавко, Биловар и Захарченко на данный момент находятся в лучшей форме.

– Выход на поле Шолы – это был жест отчаяния с вашей стороны?

– Нет, это была плановая замена.