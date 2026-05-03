Игрок Динамо U-19 – о разгроме Шахтера: «Нам нечего было терять»

Игрок «Динамо» U-19 Константин Губенко поделился эмоциями после разгромной победы в матче 26-го тура чемпионата Украины против «Шахтера» U-19 (4:1).

– Очень рад, сейчас испытываю эйфорию. Конечно, мы настраивались на эту игру, ведь если бы потеряли очки, можно было бы забыть о чемпионстве. Это для нас принципиально. Мы должны были побеждать.

– Было видно, насколько команда эмоционально заряжена на игру. Это тот случай, когда не нужно искать дополнительную мотивацию?

– Да, мы все понимали, что это за матч и насколько он важен. Сегодня ребята вышли и сделали свою работу. Готовимся к следующей игре.

– Начало матча складывалось непросто, у «Шахтера» было несколько моментов. Это вас не испугало?

Нет, нам нечего было терять. Да, в первые минуты были качели, но потом мы нашли свою игру.

– После того как «Динамо» открыло счет, казалось, что «Шахтер» начинает терять уверенность. На поле вы это тоже ощущали?

– Да, мы завелись еще сильнее. Все были в хорошем настроении и с правильной агрессией. Мы хотели только вперед. Мы помнили, как в предыдущем очном матче вели 2:0, а потом стало 2:2. Поэтому не расслаблялись.

– Второй тайм для «Динамо» начался с пропущенного гола. Он не повлиял на уверенность?

– Нет, все знали, что такое может случиться. В прошлом матче мы тоже пропустили первый гол со стандарта. Все знали, что делать.

– Павел Люсин сегодня оформил хет-трик. Как команда поздравила его с этим достижением?

– Просто все поздравили. Я сказал, чтобы он забрал игровой мяч себе на память (улыбается). Он молодец.

– Теперь отставание от «Шахтёра» в турнирной таблице сократилось до трех очков. Можно ли считать, что борьба за золотые медали только набирает обороты?

– Да. Мы концентрируемся на своих матчах. Посмотрим, что будет.