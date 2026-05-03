Алекса Фергюсона срочно доставили в больницу. Что произошло?

Легендарного экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона доставили в больницу после того, как ему стало плохо на стадионе «Олд Траффорд» перед матчем против «Ливерпуля».

Инцидент произошел примерно за час до начала матча 35-го тура Английской Премьер-лиги. По имеющейся информации, 84-летнего шотландца госпитализировали из предосторожности – его состояние не вызывает серьезных опасений, и в ближайшее время он может вернуться домой.

Отмечается, что нынешняя ситуация не связана с тяжелым кровоизлиянием в мозг, которое Фергюсон перенес в 2018 году.

Напомним, Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год и за это время выиграл с клубом 38 трофеев, в том числе 13 чемпионатов Англии и дважды триумфировал в Лиге чемпионов.