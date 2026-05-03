Чемпион ОИ о Мальдере: «Научит хотя бы наших футболистов варить спагетти»
Алексей Чередник высказался о кандидате на должность главного тренера сборной Украины
С тех пор, как пост главного тренера сборной Украины покинул Сергей Ребров, не утихали страсти относительно новой кандидатуры. Среди большого количества вероятных кандидатов были Мирон Маркевич и итальянец Андреа Мальдера, по неофициальной информации, и должен возглавить национальную команду.
Рассуждениями по этому поводу со Sport.ua поделился олимпийский чемпион Сеула-1988, экс-игрок «Днепра», «Черноморца», запорожского «Металлурга» и «Кривбасса» Алексей Чередник.
«Из двух кандидатов я предпочитаю итальянца, – сказал Чередник. » Если не футболу, то хотя бы спагетти наших сборников научит варить».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
