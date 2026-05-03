Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпион ОИ о Мальдере: «Научит хотя бы наших футболистов варить спагетти»
Сборная УКРАИНЫ
03 мая 2026, 17:22 |
669
1

Чемпион ОИ о Мальдере: «Научит хотя бы наших футболистов варить спагетти»

Алексей Чередник высказался о кандидате на должность главного тренера сборной Украины

03 мая 2026, 17:22 |
669
1 Comments
Чемпион ОИ о Мальдере: «Научит хотя бы наших футболистов варить спагетти»
УАФ. Андреа Мальдера

С тех пор, как пост главного тренера сборной Украины покинул Сергей Ребров, не утихали страсти относительно новой кандидатуры. Среди большого количества вероятных кандидатов были Мирон Маркевич и итальянец Андреа Мальдера, по неофициальной информации, и должен возглавить национальную команду.

Рассуждениями по этому поводу со Sport.ua поделился олимпийский чемпион Сеула-1988, экс-игрок «Днепра», «Черноморца», запорожского «Металлурга» и «Кривбасса» Алексей Чередник.

«Из двух кандидатов я предпочитаю итальянца, – сказал Чередник. » Если не футболу, то хотя бы спагетти наших сборников научит варить».

По теме:
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
сборная Украины по футболу Алексей Чередник Андреа Мальдера инсайд Мнение эксперта Мирон Маркевич
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03 мая 2026, 11:12 18
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»

Знаменитый тренер не хочет видеть иностранного специалиста

Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец
Футбол | 03 мая 2026, 10:14 17
Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец
Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец

А вот сумеет ли донецкий клуб осуществить эту сделку – посмотрим. Это работа для Палкина и Срны

Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 16:49
Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
Выбор Костюка и Турана. Известны составы на матч Динамо – Шахтер
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 03.05.2026, 06:47
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це точно...
Ответить
0
Популярные новости
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
03.05.2026, 10:12 3
Бокс
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 141
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем