Бенфика разразилась гневом после матча. На орехи получил главный судья
Лиссабонцы «наградили» арбитра званием лучшего игрока
«Бенфика» поиздвелась над арбитром Густаво Коррейей после неудачного матча 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликау» (2:2).
Судья удалил защитника Николаса Отаменди, что привело к провалу «орлов»: лиссабонцы упустили преимущество по ходу второго тайма.
После матча «Бенфика» саркастически наградила Густаво званием лучшего игрока встречи, намекая на фатальные ошибки рефери.
«Спорт Лиссабон и «Бенфика» присуждает награду «Игрок матча» арбитру Густаво Коррейе и остальным членам судейской бригады», – написала пресс-служба клуба.
Именно после осечки «Бенфики» их конкурент «Порту» одержал победу и оформил досрочное чемпионство в португальской лиге.
O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM— SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству
Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью