  4. Бенфика разразилась гневом после матча. На орехи получил главный судья
Португалия
04 мая 2026, 11:01 | Обновлено 04 мая 2026, 12:23
Бенфика разразилась гневом после матча. На орехи получил главный судья

Лиссабонцы «наградили» арбитра званием лучшего игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» поиздвелась над арбитром Густаво Коррейей после неудачного матча 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликау» (2:2).

Судья удалил защитника Николаса Отаменди, что привело к провалу «орлов»: лиссабонцы упустили преимущество по ходу второго тайма.

После матча «Бенфика» саркастически наградила Густаво званием лучшего игрока встречи, намекая на фатальные ошибки рефери.

«Спорт Лиссабон и «Бенфика» присуждает награду «Игрок матча» арбитру Густаво Коррейе и остальным членам судейской бригады», – написала пресс-служба клуба.

Именно после осечки «Бенфики» их конкурент «Порту» одержал победу и оформил досрочное чемпионство в португальской лиге.

судьи (арбитры) Бенфика чемпионат Португалии по футболу удаление (красная карточка) Фамаликау
Андрей Витренко Источник: ФК Бенфика
