Бенфика разразилась гневом после матча. На орехи получил главный судья

«Бенфика» поиздвелась над арбитром Густаво Коррейей после неудачного матча 32-го тура чемпионата Португалии против «Фамаликау» (2:2).

Судья удалил защитника Николаса Отаменди, что привело к провалу «орлов»: лиссабонцы упустили преимущество по ходу второго тайма.

После матча «Бенфика» саркастически наградила Густаво званием лучшего игрока встречи, намекая на фатальные ошибки рефери.

«Спорт Лиссабон и «Бенфика» присуждает награду «Игрок матча» арбитру Густаво Коррейе и остальным членам судейской бригады», – написала пресс-служба клуба.

Именно после осечки «Бенфики» их конкурент «Порту» одержал победу и оформил досрочное чемпионство в португальской лиге.