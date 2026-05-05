Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан принял решение по поводу Реала. Он получил предложение из Мадрида
Испания
05 мая 2026, 05:32 |
804
0

Зидан принял решение по поводу Реала. Он получил предложение из Мадрида

«Реал» хотел, чтобы тренер возглавил клуб, но получил отказ

05 мая 2026, 05:32 |
804
0
Зидан принял решение по поводу Реала. Он получил предложение из Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный французский тренер Зинедин Зидан не вернётся в «Реал», несмотря на очередную попытку клуба договориться о сотрудничестве.

По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес лично контактировал со специалистом и предлагал ему вновь возглавить команду после зимней отставки Хаби Алонсо. Однако Зидан остался непреклонен в своем решении и отказал мадридцам.

Как сообщается, ключевой причиной является договоренность с Федерацией футбола Франции. Француз планирует возглавить национальную сборную после завершения чемпионата мира-2026.

По теме:
ФОТО. У футбольного турнира буде суперсексуальная ведущая
В попытках спастись. Севилья с голом Алексиса Санчеса одолела Реал Сосьедад
Экс-звезда Барселоны выступил с проповедью перед 35 000 верующими
Зинедин Зидан Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: AS
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
Футбол | 04 мая 2026, 23:59 15
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити

Горожане, потеряв очки, ухудшили свои шансы на чемпионство в АПЛ

Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Футбол | 04 мая 2026, 16:58 4
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба

Президент «Динамо» вышел на связь с коучем «Буковины» Сергеем Шищенко

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»
Футбол | 04.05.2026, 09:05
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Бокс | 04.05.2026, 07:20
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Алиев высказался о Пономаренко после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 05.05.2026, 03:32
Алиев высказался о Пономаренко после поражения Динамо от Шахтера
Алиев высказался о Пономаренко после поражения Динамо от Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 16
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 3
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Усик узнал имя обязательного соперника после боя с Верховеном
Усик узнал имя обязательного соперника после боя с Верховеном
03.05.2026, 06:12
Бокс
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем