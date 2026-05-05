Зидан принял решение по поводу Реала. Он получил предложение из Мадрида
«Реал» хотел, чтобы тренер возглавил клуб, но получил отказ
Легендарный французский тренер Зинедин Зидан не вернётся в «Реал», несмотря на очередную попытку клуба договориться о сотрудничестве.
По информации испанских СМИ, президент «сливочных» Флорентино Перес лично контактировал со специалистом и предлагал ему вновь возглавить команду после зимней отставки Хаби Алонсо. Однако Зидан остался непреклонен в своем решении и отказал мадридцам.
Как сообщается, ключевой причиной является договоренность с Федерацией футбола Франции. Француз планирует возглавить национальную сборную после завершения чемпионата мира-2026.
