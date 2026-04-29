Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе сообщил Реалу, кто должен тренировать клуб
Испания
29 апреля 2026, 00:32
1

Мбаппе сообщил Реалу, кто должен тренировать клуб

У француза есть два кандидата – Дешам и Зидан

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В «Реале» продолжаются обсуждения по поводу будущего главного тренера, и Килиан Мбаппе уже высказал свои пожелания руководству клуба.

По информации испанских СМИ, француз отдает предпочтение тренеру с гибким подходом к игрокам и менее жесткими требованиями. Именно поэтому его главным кандидатом является Дидье Дешам, с которым он хорошо знаком по работе в сборной Франции. Ожидается, что Дешам покинет национальную команду после чемпионата мира-2026 и рассматривает варианты продолжения карьеры на клубном уровне.

Альтернативным вариантом для Мбаппе является Зинедин Зидан, которого форвард считает своим кумиром. В то же время возвращение Зидана поддерживают не все в команде.

В частности, среди скептиков называют Винисиуса Жуниора, который под руководством француза не имел стабильного места в основном составе. Также отмечается, что Мбаппе не заинтересован в вариантах с Юргеном Клоппом или Жозе Моуриньо.

По теме:
Килиан Мбаппе Дидье Дешам Зинедин Зидан Реал Мадрид назначение тренера Юрген Клопп Жозе Моуриньо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Без тебе розберуться 
Ответить
+2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем