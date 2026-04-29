Мбаппе сообщил Реалу, кто должен тренировать клуб

В «Реале» продолжаются обсуждения по поводу будущего главного тренера, и Килиан Мбаппе уже высказал свои пожелания руководству клуба.

По информации испанских СМИ, француз отдает предпочтение тренеру с гибким подходом к игрокам и менее жесткими требованиями. Именно поэтому его главным кандидатом является Дидье Дешам, с которым он хорошо знаком по работе в сборной Франции. Ожидается, что Дешам покинет национальную команду после чемпионата мира-2026 и рассматривает варианты продолжения карьеры на клубном уровне.

Альтернативным вариантом для Мбаппе является Зинедин Зидан, которого форвард считает своим кумиром. В то же время возвращение Зидана поддерживают не все в команде.

В частности, среди скептиков называют Винисиуса Жуниора, который под руководством француза не имел стабильного места в основном составе. Также отмечается, что Мбаппе не заинтересован в вариантах с Юргеном Клоппом или Жозе Моуриньо.