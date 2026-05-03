03 мая 2026, 16:01
Моуриньо выступил с протестом. Жозе возмущен после матча Бенфики

Тренер отказался от разговора с журналистами

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо отказался общаться с журналистами после ничейного матча с «Фамаликау» в 32-м туре чемпионата Португалии.

«Орлы» упустили победу на выезде, пропустив два мяча после перерыва – 2:2. Ключевую роль в матче сыграло удаление капитана «Бенфики» Николаса Отаменди.

По завершении поединка Моуриньо устроил протест и выразил свое недовольство работой арбитра: Жозе был возмущен неназначенным пенальти на 32-й минуте и добавлением 15 минут ко второму тайму.

«Этот матч многое говорит о том, каким был этот чемпионат. Нам нужно сотворить чудо, чтобы финишировать вторыми», – сказал Жозе.

Футболисты «Бенфики» поддержали своего тренера и проигнорировали представителей СМИ во флеш-зоне.

