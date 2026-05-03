  Геннадий ПАСИЧ: «В раздевалке все немного устали, но довольны игрой»
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 15:48
Полузащитник ЛНЗ прокомментировал ничью с «Карпатами»

ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич

Полузащитник ЛНЗ Геннадий Пасич прокомментировал матч 26-го тура УПЛ, в котором его команда расписала нулевую ничью с «Карпатами»:

– Сегодня во Львове 0:0. Как вы оцениваете ничью, насколько это положительный или отрицательный результат? Какие эмоции сейчас царит в раздевалке, учитывая то, что происходило на поле?

– В раздевалке все немного устали, но довольны игрой. Тренер зашел и похвалил нас за самоотдачу и за игру. Ребята сами понимают, что можно сказать, потеряли еще два очка, два зачетных балла. Но у нас моментов было больше, незабитый пенальти.

– Однозначно моментов больше, ударов по воротам больше. Соперник в первом тайме не мог ничего создать в завершающей части поля, но и у вас не получалось уже в концовке.

– Да, не получалось. Первый тайм был равный, во втором уже вышли и взяли игру под свой контроль.

– По настройке на игру: когда вы знаете, что у соперника сухая серия, это как-то влияет?

– Я думаю, что конечно влияет. «Карпаты» выбрали очень неплохой ход. Мы готовились и понимали, что игра будет непростой.

– Ваша борьба за серебро и последние три матча, давит ли это на вас психологически, как справляетесь?

– Да, конечно, немного давит, но тренер успокаивает нас и говорит, чтобы мы играли спокойнее, играли свой футбол и показывали результат.

– Дальше игра с «Динамо». Как будете настраиваться?

– Настроимся, сначала приедем и отдохнем. Возможно, на «Динамо» настроимся даже больше, чем на «Карпаты».

Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Карпаты - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Геннадий Пасич
Даниил Кирияка Источник: ФК ЛНЗ
