Битва в Житомире. Названы составы на матч Металлист 1925 – Полесье

Харьковский «Металлист 1925» и житомирское «Полесье» объявили стартовые составы на предстоящий матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч чемпионата Украины команды проведут на «Центральном стадионе» в Житомире.

Начало игры – в 15:30 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен Андрей Коваленко.

Напомним, что «Металлист 1925» планирует перечислить средства, вырученные из продажи билетов на матч с «Полесьем», на счет бригады пограничников «Форпост».

