Уважение клубу. Металлист 1925 отказался от дохода с матча с Полесьем

Харьковский «Металлист 1925» сделает подарок бригаде пограничников «Форпост» после матча с житомирским «Полесьем» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

Клуб из Харькова не получит доход от продажи билетов на матч, поскольку все средства будут перечислены на счет бригады для закупки БпЛА «Вампир».

Таким образом, «Металлист 1925» хочет поздравить бригаду с прошедшим Днем пограничника, который в Украине отмечают 30 апреля.

«Поддержи команду и тех, кто защищает Украину», – написал «Металлист 1925».

Поединок между харьковским и житомирским клубом состоится 3 мая на «Центральном стадионе» в Житомире. Начало матча – в 15:30.

Ранее было объявлено, что в предстоящем матче между «Металлистом 1925» и «Полесьем» выступит заслуженный артист Украины.