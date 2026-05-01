Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уважение клубу. Металлист 1925 отказался от дохода с матча с Полесьем
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 11:59 | Обновлено 01 мая 2026, 12:04
Уважение клубу. Металлист 1925 отказался от дохода с матча с Полесьем

Харьковчане переведут заработанные средства бригаде пограничников «Форпост»

Харьковский «Металлист 1925» сделает подарок бригаде пограничников «Форпост» после матча с житомирским «Полесьем» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

Клуб из Харькова не получит доход от продажи билетов на матч, поскольку все средства будут перечислены на счет бригады для закупки БпЛА «Вампир».

Таким образом, «Металлист 1925» хочет поздравить бригаду с прошедшим Днем пограничника, который в Украине отмечают 30 апреля.

«Поддержи команду и тех, кто защищает Украину», – написал «Металлист 1925».

Поединок между харьковским и житомирским клубом состоится 3 мая на «Центральном стадионе» в Житомире. Начало матча – в 15:30.

Ранее было объявлено, что в предстоящем матче между «Металлистом 1925» и «Полесьем» выступит заслуженный артист Украины.

По теме:
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье билеты
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем