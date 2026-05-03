Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий БОЙКО: «Это эмоциональный толчок, прилив эмоций и сил»
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 14:39 |
75
0

Виталий БОЙКО: «Это эмоциональный толчок, прилив эмоций и сил»

Хавбек «Вереса» дал комментарий после ничьей с «Эпицентром»

03 мая 2026, 14:39 |
75
0
Виталий БОЙКО: «Это эмоциональный толчок, прилив эмоций и сил»
ФК Верес. Виталий Бойко

Полузащитник «Вереса» Виталий Бойко прокомментировал матч 26-го тура УПЛ, в котором команда из Ровно сыграла вничью с «Эпицентром» (3:3):

– Прекрасные чувства, когда ты забиваешь, получаешь море позитивных эмоций, тем более мы проигрывали со счетом 0:2. Быстрый гол дал нам толчок для того, чтобы отыграться

– Как ты оцениваешь игру команды в матче? Что получалось, что не получалось?

– Не получалось забить в первой тайме. Допустили две ошибки, дважды пропустили, но такая была уверенность, что сможем отыграться. Не удалось победить и это оставляет чувство недосказанности

– Как повлияли первые два гола на команду и на тебя?

– Это эмоциональный толчок, прилив эмоций и сил, чувство, что вот-вот и мы добьемся позитивного результата.

По теме:
Гол в компенсированное время. Оболонь и Кудровка не выявили сильнейшего
Металлист 1925 – Полесье. Текстовая трансляция матча
Левый Берег-2 – Колос-2, Вильхивцы – Буковина-2. Смотреть онлайн LIVE
Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Верес - Эпицентр Виталий Бойко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03 мая 2026, 10:12 0
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион

Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела

Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 13:11 7
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер

Авторитетный в прошлом нападающий считает, что в этом поединке будет забито четыре мяча

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03.05.2026, 07:52
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Известный украинский защитник завершил карьеру из-за травмы
Футбол | 03.05.2026, 12:44
Известный украинский защитник завершил карьеру из-за травмы
Известный украинский защитник завершил карьеру из-за травмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 62
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 27
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 65
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем