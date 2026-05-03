Виталий БОЙКО: «Это эмоциональный толчок, прилив эмоций и сил»

Полузащитник «Вереса» Виталий Бойко прокомментировал матч 26-го тура УПЛ, в котором команда из Ровно сыграла вничью с «Эпицентром» (3:3):

– Прекрасные чувства, когда ты забиваешь, получаешь море позитивных эмоций, тем более мы проигрывали со счетом 0:2. Быстрый гол дал нам толчок для того, чтобы отыграться

– Как ты оцениваешь игру команды в матче? Что получалось, что не получалось?

– Не получалось забить в первой тайме. Допустили две ошибки, дважды пропустили, но такая была уверенность, что сможем отыграться. Не удалось победить и это оставляет чувство недосказанности

– Как повлияли первые два гола на команду и на тебя?

– Это эмоциональный толчок, прилив эмоций и сил, чувство, что вот-вот и мы добьемся позитивного результата.