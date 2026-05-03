КОСТЮК: Не хочу воспринимать уверенность как нечто, что помогает побеждат

Украинская теннисистка Марта Костюк в эфире Tennis Channel прокомментировала свой триумф на турнире WTA 1000 в Мадриде:

– Каково это — знать, что ты увезёшь этот трофей домой?

– Да, это просто невероятно. Кэти [Макнелли] сказала мне у сетки, когда я победила её в четвёртом раунде: «Ты можешь это выиграть». А я ответила: «Да, спасибо, что сказала это». Но тогда я думала: «До этого еще так далеко». Мне это даже в голову не приходило. А потом я много думала о том, что она сказала. И да, это ощущение нереальное.

– Марта, ты играешь в невероятно вдохновляющий теннис. Но с технической точки зрения я хочу поговорить о нескольких вещах. Твоя подача сегодня была феноменальной. Твой процент точных подач был выше, чем в последних нескольких матчах. Два эйса в решающие моменты. Твой форхенд. Какая часть твоей игры, по твоему мнению, помогла тебе сегодня победить?

– Я думаю, это сочетание разных факторов. Когда я приехала сюда, я действительно потеряла ритм подачи и боролась в каждом матче. Я не была уверена, как все пойдет, потому что некоторые матчи я играла в середине дня, а некоторые – нет. Потом, когда я пошла играть на «Маноло Сантана», это была совсем другая обстановка. Поэтому приходится снова приспосабливаться к ритму и всему остальному. Ты играешь днем, играешь ночью. Это было странно. Я старалась сосредоточиться на подаче и не торопиться, просто не спешить, потому что видела, как некоторые игроки, когда нервничают или проигрывают, очень торопятся. Я тоже так делала раньше, но очень рада, что сохранила хладнокровие в важные моменты. И, конечно, подача работала хорошо, но я думаю, что просто настрой сегодня был очень хорошим, и это, на мой взгляд, самое главное.

– Говоря о сохранении хладнокровия, это турнир такого уровня, который Мирра выигрывала несколько раз. Когда она повысила уровень игры во втором сете, вы были спокойны. Как вы оцениваете свои психические усилия сегодня? Это было удивительно.

– Я думаю, что со счётом 1:0 во втором сете она играла действительно хорошо. Я не чувствую, что сделала что-то не так. Она хорошо отбивала, играла агрессивнее, почти не пропускала. И я повернулась к своему тренеру при счете 3:1 и сказала: «Я выиграла два очка в трех геймах». Она сказала: «Да, линия, линия, линия». Я сказала: «Ладно, как скажешь. Давай продолжим». Я знала, что Мирра будет бороться до конца. Она невероятная теннисистка. Поэтому я просто старалась, знаете, поддерживать высокий уровень энергии, и когда я выходила на этот матч, все, что я хотела, – это насладиться им как можно больше. И для меня победа – это на самом деле лишь бонус, потому что мы вчера забронировали ресторан, и я сказала: «Независимо от того, как пройдет этот матч, я хочу отпраздновать эту неделю». Я хотела отпраздновать это с командой и просто насладиться своим достижением, и я очень довольна, безусловно, тем, как я играла сегодня.

– Теперь это празднование будет особенно захватывающим, но в начале года вы откровенно признались нам, что поставили перед собой высокие цели на этот год. Изменили ли вы подход к тренировкам или подготовке? Именно это помогает вам достигать этих целей?

– Я думаю, что это долгий путь. Я очень много работала в прошлом, большую часть своей жизни, но особенно последние несколько лет. И в начале года я сказала Сандре, что если в этом году ничего не получится, я, честно говоря, не знаю, что еще я могу сделать, потому что мы охватили все, что только можно представить: психически, физически, духовно, буквально все. И я говорила: «Рано или поздно это должно сработать, потому что иначе просто не может быть». Я чувствовала себя хорошо в Брисбене. Я получила травму в Мельбурне. Это, безусловно, было неудачей. Мой муж — он трейдер. Мы сидели в аэропорту на обратном пути из Австралии, и он сказал: «Это просто коррекция. Потому что иначе быть не может». Это так же, как с акциями. Они падают, это коррекция, а потом они должны подняться. Поэтому он сказал, чтобы я не переживала об этом. И просто нужно продолжать работать и двигаться вперед. И мы так и сделали. Конечно, я немного изменила свое отношение к теннису после того, как получила травму. Мы очень упорно работали с командой. Это действительно требует много работы. Но я не хочу присваивать себе все заслуги. За моей спиной стоит так много людей, которые помогли мне расти и достигать этих результатов. Перед матчем я думала: «Независимо от того, как пройдет этот матч, я хочу делать то же самое. Я хочу просто продолжать работать, становиться лучше, потому что это увлекательное путешествие». То, что я сейчас здорова, – это, безусловно, мое самое большое благословение. И это все, что имеет значение.

– Это такая прекрасная точка зрения. Марта, мы знаем, что ты теперь официально Королева Мадрида, но я хочу, чтобы ты немного рассказала мне о Валете червей, потому что мы пытаемся это разобрать, и я думаю: «Разве это не должна быть Королева пик? Червы, красная. Но это Валет червей...

– Мы тасуем карты, мы всегда пытаемся угадать первую. И мы делаем это с тех пор, как начали работать вместе. Мой муж, моя тренерша и я. И я никогда, никогда не угадывала эту карту. Тренер и мой муж уже угадывали ее несколько раз. Мой муж даже носит эту карту, которую он угадал, на задней панели своего телефона. И однажды даже была такая история, что я угадала карту, я сказала: «Десятка треф». А потом я такая: «Нет, девятка червей». Я перевернула карту, а там десятка треф. И я такая: «Не может быть». Это было два года назад. А перед полуфинальным матчем мы просто не знали, сколько продлится предыдущий поединок. Поэтому мы просто продолжали, знаете, угадывать одну карту за другой, потому что нам нечем было заняться. И я угадала эту карту, вы бы видели, как Сандра кричала. Она была такая счастливая. Она говорила: «Я счастлива, что ты выигрываешь матчи почти каждую неделю, но ты не угадывала карту два с половиной года». Так что она кричала и бегала по этому спортзалу. Она была такая счастливая. А потом я не знала, что она поднимет эту карту и покажет всем вам. Тогда все журналисты спрашивали меня об этом. И не только журналисты, но и все люди. Моя мама спрашивала: «Что такое бубновий валет?» Моя сестра, все. Я подумала: «Мне просто нужно записать эту историю на диктофон».

– Что касается тенниса, все, что ты сделала сегодня, – это пятерка с плюсом, но я хочу знать, какую оценку ты поставила бы себе за празднование с шампанским на корте?

– В тот момент я думала, что это не так хорошо, как я хотела. И жаль детей, которые подают мячи, мальчиков и девочек, потому что они не ожидали, что я обрызгаю их тоже, ведь вокруг никого не было. Поэтому я подумала: «Знаете, я должна воспользоваться случаем, чтобы просто обрызгать всех». И я думаю, когда парни это делают, возможно, у них больше силы, чтобы встряхнуть бутылку, не знаю. Но мне было очень трудно, потому что она была очень тяжелая, и я подумала: «Ладно, мне действительно нужно сильно ее встряхнуть». И получилось не так хорошо, как я хотела, но ничего страшного.

– По телевизору это выглядело великолепно. Фантастически. Но, честно говоря, сальто назад заслуживает десятку из десяти. Гимнастика занимала большую часть твоего детства. Многие об этом даже не догадывались.

– Да, эта часть моей жизни была тем, чего я не ценила или что мне не нравилось на протяжении большей части моей жизни. Потому что, знаете, акробатика – это очень требовательный вид спорта. Я занималась ею с четырех до одиннадцати лет. Я даже получила звание мастера спорта, но потом его не получила, потому что была слишком молода. Потом я бросила. Но это было важной частью моего развития. Я до сих пор очень спортивная, очень рада сделать это сальто. Но да, было много работы, и это было нелегко. У меня было много испытаний, когда я росла, занимаясь акробатикой. Теперь я воспринимаю это как нечто, что я действительно ценю. И, знаете, это была огромная часть моей жизни. Как я сказала, рада внести немного акробатики в теннис.

– Вы удачно приземлились. Марта, вы были настолько совершенны в этом сезоне на грунтовых кортах. Теперь вы пересекли финишную черту здесь. Я знаю, что вам понадобится немного времени, чтобы обдумать все, но, двигаясь дальше в Рим, на Ролан Гаррос, ваша уверенность в себе, наверное, просто зашкаливает.

– Я думаю, что я не хочу воспринимать уверенность как нечто, что помогает мне выигрывать. Я хочу воспринимать уверенность как то, что я всегда могу на себя положиться и что я смогу найти выход. И я думаю, что именно такой я хочу видеть уверенность. Уверенность в том, что я делаю, в том, что я продолжаю работать, продолжаю прогрессировать. И это, это и есть уверенность для меня.