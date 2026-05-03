Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок 26-го тура УПЛ между «горняками» и «Динамо», который состоится сегодня в Киеве.

«Победа больше нужна динамовцам, которые еще не упустили шансы даже на серебряные медали. Вот только уровень их подготовки не позволит рассчитывать на получение ценных трех очков. Даже при условии, что «Шахтер» выставит экспериментальный состав, учитывая, что на следующей неделе его ждет ответный матч в Лиге конференций.

В конце концов, после ничьей главного конкурента в борьбе за чемпионство, ЛНЗ, дончане уже могут действовать раскрепощенно, потому что первое место никуда от них не денется.

Но статус Классического обязательно заявит о себе. Не удивлюсь, если снова не обойдется без стычек, дисциплинарных наказаний. Слишком непростые отношения сложились между этими клубами. Однако в итоге будет результативная ничья – 1:1, которая больше устроит «горняков».

«Шахтер» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 60 очков. Динамовцы отстают на 13 очков, и они четвёртые.