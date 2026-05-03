Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 10:29 | Обновлено 03 мая 2026, 11:37
Известный украинский вратарь дал прогноз на матч Динамо – Шахтер

Виталий Руденко считает, что в украинском Класико победитель определен не будет

Динамо. Шахтер – Динамо

Известный в прошлом вратарь одесского «Черноморца» Виталий Руденко поделился своим прогнозом на центральный матч 26-го тура в УПЛ «Динамо» – «Шахтер».

– На каких местах не находились бы команды, эти поединки всегда несут в себе напряженность, если, даже, не по счету, то по эмоциям, – сказал Руденко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Не думаю, что станет исключением и предстоящая битва. Предположу, что желтых карточек будет много, а борьба будет бескомпромиссной.

В каждом матче «Динамо» и «Шахтер» стремятся к победе. Если игра ничего бы и не решала, она все равно стоит особняком в их очном противостоянии. Мне кажется, что в этой игре будет забито немало мячей. Счет? Думаю, – 2:2.

Виталий Руденко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Черноморец Одесса
