Известный украинский вратарь дал прогноз на матч Динамо – Шахтер

Известный в прошлом вратарь одесского «Черноморца» Виталий Руденко поделился своим прогнозом на центральный матч 26-го тура в УПЛ «Динамо» – «Шахтер».

– На каких местах не находились бы команды, эти поединки всегда несут в себе напряженность, если, даже, не по счету, то по эмоциям, – сказал Руденко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Не думаю, что станет исключением и предстоящая битва. Предположу, что желтых карточек будет много, а борьба будет бескомпромиссной.

В каждом матче «Динамо» и «Шахтер» стремятся к победе. Если игра ничего бы и не решала, она все равно стоит особняком в их очном противостоянии. Мне кажется, что в этой игре будет забито немало мячей. Счет? Думаю, – 2:2.